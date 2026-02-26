Les jeunes se détournent du tabac et du cannabis, mais pas de la cigarette électronique

Les usages de la plupart des substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis, autres drogues illicites) continuent de diminuer chez les élèves du secondaire, mais avec des amplitudes variables. L’enquête EnCLASS 2024 de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) confirme cette baisse globale, à l’exception de la cigarette électronique et, dans une moindre mesure, de l’alcool.

En 2024, d’après le 3e volet de l’enquête EnCLASS 2024, menée auprès de 11 000 élèves par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis continue de reculer chez les collégiens et lycéens. La baisse continue de l’expérimentation et de l’usage concerne l’ensemble de ces substances depuis dix ans, à l’exception de l’alcool pour lequel se dessine un petit rebond de consommation régulière chez les lycéens, uniquement. En revanche, l’usage de la cigarette électronique progresse et l’expérimentation du protoxyde d’azote se maintient.

Les premières générations sans tabac en perspective ?

En 2024, 7,7 % des collégiens et 30,6 % des lycéens déclarent avoir déjà fumé une cigarette. Le tabagisme quotidien ne concerne que 0,9 % des collégiens et 5,6 % des lycéens, à un niveau stable après avoir fortement baissé. Les expérimentations, elles, ont globalement baissé depuis 2022. L’usage de la chicha chute fortement entre 2022 et 2024 (-10 points), passant de 28,2 % à 17,8 %.

En 2024, la consommation d’autres produits du tabac (à priser ou à sucer), mesurée pour la première fois chez les lycéens, reste faible : 7,8 % déclarent en avoir déjà expérimenté et 3,3 % en ont consommé au cours du dernier mois.

La diffusion de la cigarette électronique reste importante, supérieure à celle des cigarettes de tabac. Un collégien sur cinq et près d’un lycéen sur deux l’ont expérimentée, « avec une progression de l’usage tout au long du collège et du lycée », indique l’OFDT. De plus, « l’usage quotidien de la cigarette électronique parmi les lycéens poursuit sa progression, qui s’est accélérée en gagnant trois points entre 2022 et 2024, contre seulement un point entre 2018 et 2022 ».

Seulement 15,3 % des lycéens considèrent que fumer occasionnellement du tabac constitue un risque important pour la santé. La cigarette électronique est perçue comme moins nocive que les cigarettes de tabac.

Alcool, le rebond post-Covid était attendu…

Après une baisse continue entre 2010 et 2022, on observe entre 2022 et 2024 un rebond des niveaux de consommation de boissons alcoolisées. En 2024, l’expérimentation d’alcool concerne 54 % des collégiens et 72,7 % des lycéens. Elle augmente au fil de la scolarité secondaire : elle concerne 8,5 % des élèves de sixième et jusqu’à 73,3 % des élèves de terminale.

La consommation régulière d’alcool (10 fois ou plus au cours des 30 derniers jours), marginale au collège est rapportée par 8,8 % des lycéens.

Quant aux alcoolisations ponctuelles importantes dans le mois, elles diminuent en 2024 par rapport à 2022 (28,3 % contre 34,5 %) ainsi que celles répétées dans le mois (13 % contre 15,2 %).

Environ 3 % des lycéens ont un usage problématique du cannabis

Chez les lycéens, l’expérimentation de substances illicites reste rare. Seuls les élèves à partir de la troisième ont été interrogés sur leurs usages du cannabis. Parmi eux, 7,4 % ont déjà essayé et jusqu’à 21 % en terminale. « 3,3 % des lycéens et 2,2 % des lycéennes seraient concernés par un usage problématique de cannabis », souligne l’observatoire.

Concernant les autres drogues illicites, 2 % des lycéens déclarent avoir expérimenté la cocaïne, 2 % la MDMA/ecstasy, 1,6 % les amphétamines et 1,3 % la méthamphétamine.

Les niveaux de consommation de protoxyde d’azote sont restés stables entre 2022 et 2024 et l’expérimentation concerne 5,8 % des lycéens en 2024 (contre 5,4 % en 2022), malgré le déploiement de campagnes de prévention

et de politiques publiques de régulation, remarque l’Observatoire. Deux familles de substances illicites ont été mesurées dans EnCLASS pour la première fois en 2024 : les cannabinoïdes de synthèse (déjà consommés par 3,4 % des lycéens) et les cathinones (par 0,8 %).

A noter : les jeunes interrogés déclarent également une diminution de la consommation de tabac, de cannabis et d’alcool parmi leurs amis. Selon l’OFDT, ces évolutions dans l’entourage pourraient refléter la baisse globale des usages chez les adolescents, tout en y contribuant par mimétisme, les normes au sein des groupes influençant les comportements individuels.