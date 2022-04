Maladie de Lyme : comment se protéger des tiques ?

Les tiques, comme les moustiques, sont des vecteurs de maladies pour l’être humain. Pour vous protéger de ces acariens fréquents en forêt, mettez en place certaines mesures simples.

Principalement présentes au printemps et en automne, les tiques peuvent aussi se trouver durant l’été. D’autant que l’on se promène davantage dans la nature, dans des tenues plus découvertes. Or justement, il est important de se couvrir au maximum pour éviter qu’une tique ne se fixe sur votre peau et ne risque de vous transmettre une maladie. La plus fréquente en France est la maladie de Lyme. Cette pathologie, provoquée par une bactérie, peut avoir de sévères conséquences sur la santé en l’absence de traitement précoce et adéquat.

Prévenir, inspecter, surveiller

Voilà donc comment vous devriez vous habiller pour vous promener en forêt ou dans les champs : portez des vêtements couvrants et de couleur claire qui rendent les tiques plus visibles. Porter un chapeau et des chaussures fermées. Idéalement, entrez votre haut dans votre pantalon et celui-ci dans vos chaussures montantes. Pensez aussi à utiliser des répulsifs adaptés.

Mais ce n’est pas tout, évitez aussi « de marcher au milieu des herbes hautes, des buissons et des branches basses, privilégiez les chemins balisés et ne vous étendez pas dans l’herbe », indique l’Anses.

Même si vous avez bien suivi tous ces conseils, il est recommandé de vous inspecter au retour de vos promenades. Pour ce faire, observez votre corps nu, sans oublier les plis, le cou, l’arrière des genoux. Faites de même pour vos enfants. Pour les parties difficiles d’accès, comme le dos, se faire aider d’une autre personne ou utiliser un miroir.

Si vous trouvez une tique, elle se présentera sûrement sous la forme d’un tout petit point noir, car elle n’aura encore pas eu le temps de se gonfler de sang. « Détachez-la immédiatement à l’aide d’une tire-tique, d’une pince tique ». En effet, « le risque de transmission de la maladie de Lyme augmente à partir du moment où la tique reste accrochée 24 h ou plus », indique le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. N’utilisez en aucun cas de l’éther. Puis, désinfectez bien la plaie.

Surveillez ensuite les principaux signes et symptômes dans les 3 à 30 jours suivants. En cas d’apparition d’un érythème migrant (halo rouge caractéristique sur la peau), consultez immédiatement votre médecin.

Maladie de Lyme et autres

En France, la principale maladie transmissible à l’Homme par la tique est la maladie de Lyme. Elle est provoquée par une bactérie. Dans d’autres pays, les tiques peuvent aussi transmettre d’autres pathologies. Renseignez-vous sur votre destination si vous partez à l’étranger. Notez en particulier que dans certains Etats Outre-Atlantique les tiques peuvent transmettre des virus responsables d’encéphalites. Un homme est récemment mort d’une encéphalite provoquée par le virus Powassan après avoir été mordu par une tique dans l’Etat du Maine.