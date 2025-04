Maladie de Parkinson : 10 symptômes méconnus

Bien avant les tremblements caractéristiques ou la démarche traînante, la maladie de Parkinson envoie des signaux d'alerte discrets que la plupart d'entre nous ignorent. Ces indices précoces, souvent imperceptibles pour la personne concernée, peuvent être remarqués par l'entourage.

La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative, qui touche avant tout les fonctions motrices. Selon l’Inserm, 25 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Ce diagnostic repose essentiellement sur l’observation clinique de symptômes caractéristiques comme les tremblements ou la rigidité musculaires.

Mais d’autres signes peuvent être annonciateurs de la maladie. Des signes subtils « que les proches sont souvent les premiers à repérer », note le Dr Reversa Joseph, spécialiste des troubles du mouvement à l’Université d’État de l’Ohio. En voici 10.

1. Des modifications dans la démarche

Bien avant la marche traînante typique, d’autres signes apparaissent : des pas plus courts, l’absence de balancement des bras pendant la marche, le besoin de plusieurs pas pour effectuer un demi-tour, avec un risque de chute… « Un pied ou un bras qui tourne légèrement vers l’intérieur ou l’extérieur, appelée dystonie, est souvent l’un des premiers signes que nous observons », précise le Dr Joseph.

2. Les hallucinations

« Les hallucinations représentent un aspect délicat et parfois méconnu de la maladie, précise l’Association France Parkinson. Celles-ci sont pourtant très répandu, avec une estimation de 30 à 75% des personnes atteintes qui vivent avec. Elles peuvent survenir avec l’évolution de la maladie. Ou alors en tant qu’effet secondaire des médicaments contre la maladie de Parkinson. » Ces hallucinations peuvent être visuelles ou auditives. Mais, de façon surprenante, elles peuvent aussi être olfactives, gustatives ou encore tactiles avec la « sensation de sentir quelque chose d’imaginaire, comme des insectes qui rampent sur la peau. »

3. Le freezing

Le freezing est une incapacité de bouger temporaire. Généralement, ce blocage touche les jambes, ce qui empêche de faire de nouveaux pas. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson décrivent le freezing comme une impression d’avoir les pieds collés au sol.

4. Un changement d’expression

Des difficultés à sourire, à hausser les sourcils… C’est ce que l’on appelle la rigidité faciale, l’hypomimie, ou encore « visage de masque ». « La diminution des niveaux de dopamine dans le cerveau entraine la lenteur et la rigidité des mouvements, et est également à la base de la réduction des expressions faciales », note l’Association France Parkinson.

5. Une écriture qui rétrécit

Un changement d’écriture peut aussi marquer le début de la maladie. Là encore, cela porte un nom : la micrographie. « L’écriture d’une personne atteinte de la maladie de Parkinson est souvent petite et serrée, continue l’association. C’est un symptôme précoce qui peut alerter. La micrographie est causée par les mêmes processus cérébraux qui entraînent d’autres symptômes de la maladie liés au mouvement. »

6. Des secousses involontaires

Un pouce qui tressaute occasionnellement, un doigt ou une jambe qui se contracte par intermittence ou le menton qui tremble peuvent précéder l’apparition des tremblements caractéristiques.

7. La sialorrhée

De nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson éprouvent des difficultés à contrôler leur salive, ce qui peut les amener à baver.

8. La perte de l’odorat

« 95 % des personnes atteintes de la maladie de Parkinson présentent des troubles de l’odorat, précise France Parkinson. Si les causes ne sont pas entièrement connues, des altérations dans les régions du cerveau qui contrôlent l’odorat (bulbe olfactif) peuvent être affectées par la progression de la maladie. »

9. Une constipation chronique

6 à 8 patients sur 10 en souffrent. La maladie affecte le système nerveux autonome qui contrôle les fonctions corporelles « automatiques » telles que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la transpiration, la fonction sexuelle, ainsi que les fonctions gastro-intestinales et urinaires.

10. Des épisodes dépressifs

C’est l’un des symptômes non moteurs les plus importants de la maladie. « Les personnes malades peuvent présenter un déséquilibre de certaines molécules, la dopamine, la sérotonine et la norépinephrine, qui sont impliquées dans la régulation des émotions et de l’humeur, précise France Parkinson. Vivre avec une maladie chronique peut entraîner des sentiments de tristesse, d’impuissance et de désespoir, induire des pensées négatives. »