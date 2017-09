Maltraitance : 1 personne âgée sur 6 impactée

Psychologiques ou physiques, les violences touchent 16% des plus de 60 ans. Supérieures aux estimations prévues par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ces données sont publiées ce 15 juin à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.

Au total, 16% des plus de 60 ans ont souffert au moins une fois d’un épisode d’agression psychologique dans 11,6% des cas, relevant aussi de l’arnaque financière (6,8%), de la négligence (4,2%) ou d’agression physique (2,6%) ou sexuelle (0,9%). Des chiffres révélés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) alors que se déroule ce 15 juin la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Ces données sont le fruit d’une analyse de 52 études menées à travers 28 pays incluant 12 Etats à niveau de revenu pauvres et intermédiaires.

A ce jour, « 141 millions de personnes âgées sont concernées par ces violences », note Alana Officer, directrice du programme Vieillissement et parcours de vie de l’OMS. Des chiffres estimés à 320 millions en 2050 si la proportion de victimes reste constante. Etant donné que la proportion des plus de 60 ans doublera d’ici à cette date pour atteindre les 2 milliards. Or « les agressions physiques et morales coûtent cher à la société ». Priorité donc à la prévention et à l’amélioration de la prise en charge des victimes.

Changer les regards

Pour lutter contre ce générateur d’anxiété et de fragilité physique, le tabou sur les violences envers les personnes âgées doit être levé. Les cercles politiques et scientifiques doivent, eux, s’impliquer davantage sur ces questions. D’ailleurs en mai 2016, un plan de prévention des violences physiques des personnes âgées a été publié. Ce dernier incite à effectuer plus d’études sur l’incidence de ce fléau. Mais aussi sur le niveau de formation des professionnels de santé pour prévenir et soigner ces violences.