Manger des fibres, à quoi ça sert ?

Les fibres alimentaires, ça aide à digérer. Voilà ce que vous avez sûrement déjà entendu à leur propos. Mais pourquoi ? Et ne servent-elles qu’à cela ?

Contenues dans les fruits et légumes mais aussi les céréales et les légumineuses, les fibres sont des structures chimiques qui se répartissent en deux catégories : les fibres solubles et les fibres insolubles. Les premières – que l’on trouve essentiellement dans les fruits et légumes – ralentissent l’absorption des nutriments et favorisent l’équilibre de la flore intestinale. Les secondes sont présentes dans les produits céréaliers, surtout « complets » et aident à se sentir rassasié.

Prévention cardiovasculaire

Toutes deux ne sont ni digérées ni absorbées dans l’intestin grêle, contrairement à la plupart des éléments alimentaires. Et c’est cette caractéristique justement qui leur permet de parvenir au niveau du côlon. A ce stade de la digestion, « la fibre est fermentée par le microbiote intestinal, (ce qui) engendre des acides gras à chaîne courte de la fermentation de fibres alimentaires », décrit le Conseil de l’Information sur l’Alimentation en Europe (EUFIC). Or « ces acides gras protègent notre santé en améliorant la sensibilité à l’insuline et en réduisant les taux de glycose et de lipides dans notre circulation sanguine ».

Par conséquent, une alimentation riche en fibres contribue à la diminution du mauvais cholestérol sanguin, jouant un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. En outre, elle participe à « une saine gestion du poids par leur effet sur la satiété », précise l’Association diabète Québec. Tout en « stimulant la croissance des bonnes bactéries intestinales ».

Consommez-en davantage

N’hésitez pas à consommer davantage de fruits et légumes et de céréales complètes au quotidien. Car « en France, la consommation de fibres est faible : seules 8 % des femmes adultes et 17% des hommes atteignent la recommandation d’au moins 25g de fibres/jour », rappelle le site du PNNS. Pour découvrir les aliments qui en contiennent le plus, cliquez ici.