Manger en pleine conscience pour redécouvrir les aliments

Parce que nous travaillons, lisons, regardons la télévision, nous ne faisons pas toujours attention à ce que nous mangeons. Et cette façon de s’alimenter contribue au risque de surpoids. Et si nous prenions pleinement conscience de ce que nous avalons ?

La pleine conscience signifie se concentrer sur le moment présent, sur nos sensations, nos pensées… tout en reconnaissant et en acceptant calmement nos sentiments, nos pensées et nos sensations corporelles. Une attitude qui peut s’adapter à notre alimentation. Une alimentation consciente signifie être pleinement attentif à votre nourriture, lorsque vous l’achetez, la préparez, la servez et la consommez. Pour que la nourriture redevienne un plaisir et non plus un simple réflexe vital. Alors comment y parvenir ?

Établissez votre liste de courses. Tenez compte de la valeur nutritionnelle de chaque aliment. Et surtout respectez cette liste. Cela évitera les achats impulsifs lorsque vous faites vos achats.

Venez à table avec appétit, mais pas lorsque vous avez faim. Si vous sautez des repas, vous avez peut-être tellement envie d'avoir quelque chose dans votre estomac que votre priorité sera de combler ce vide au lieu de profiter de votre nourriture.

Appréciez votre nourriture. Mangez lentement. Dans la pleine conscience, tous les sens sont mis à contribution. Prenez le temps d'observer votre nourriture, soyez attentif à la texture de vos aliments, à leur odeur… Pendant que vous mâchez votre nourriture, essayez d'identifier tous les ingrédients, en particulier les assaisonnements. Sans oublier que mâcher suffisamment permet de libérer toutes les saveurs.

Prenez de petites bouchées. Il est plus facile de goûter complètement les aliments lorsque votre bouche n'est pas pleine.

Cette façon de s’alimenter permettra en quelque sorte à votre cerveau de rattraper votre corps. Lorsque vous mangez rapidement, vous le faites souvent au-delà de la satiété. Être conscient des signaux qu’envoie notre corps permettra ainsi de limiter la prise alimentaire.