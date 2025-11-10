Generic selectors
Marcher 3 000 pas par jour pour ralentir la maladie d’Alzheimer

10 novembre 2025

Des chercheurs du Mass General Brigham (Boston) ont découvert qu'une activité physique quotidienne, même modeste, pourrait retarder le déclin cognitif de plusieurs années chez les personnes âgées à risque de maladie d’Alzheimer.

marche séniors

Une simple promenade quotidienne pourrait être l’une des clés pour lutter contre la maladie d’Alzheimer. C’est ce que révèle une étude menée par des chercheurs américains et publiée dans la revue Nature Medicine.

L’étude démontre que les personnes âgées marchant entre 3 000 et 5 000 pas par jour – soit environ 2 à 4 kilomètres – pourraient retarder le déclin cognitif de trois ans en moyenne. Plus impressionnant encore : ceux qui marchaient entre 5 000 et 7 500 pas quotidiens ont vu leur déclin cognitif repoussé de sept ans.

Marcher peu, ça marche quand même

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les données de 296 participants âgés de 50 à 90 ans, tous cognitivement sains au début de l’étude. Des scanners cérébraux ont mesuré les niveaux des plaques bêta-amyloïde et de protéines tau, deux marqueurs de la maladie. L’activité physique a quant à elle été mesurée à l’aide de podomètres. Les participants ont ensuite été suivis pendant une période allant de deux à quatorze ans, avec des évaluations cognitives annuelles.

Les résultats sont sans appel : chez les personnes présentant des niveaux élevés de bêta-amyloïde, l’augmentation du nombre de pas quotidiens était directement associée à un ralentissement du déclin cognitif et à une accumulation plus lente des protéines tau.

À l’inverse, les personnes sédentaires ont connu une accumulation beaucoup plus rapide de protéines tau et un déclin plus rapide de leurs fonctions cognitives

« Ces résultats expliquent pourquoi certaines personnes qui présentent des signes de la maladie d’Alzheimer ne déclinent pas aussi rapidement que d’autres, explique le Dr Jasmeer Chhatwal, auteur principal de l’étude. Les facteurs liés au mode de vie semblent influencer les premiers stades de la maladie, suggérant que des changements de style de vie peuvent ralentir l’apparition des symptômes cognitifs si nous agissons tôt. »

En résumé, chaque pas compte. Et l’objectif de 3 000 pas quotidiens représente un seuil relativement accessible, même pour des personnes âgées ou peu habituées à l’exercice.

  • Source : https://www.nature.com/articles/s41591-025-03955-6

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

