Repas de fêtes : apprenez à respirer pour mieux digérer !

Avec les fêtes de fin d’année, la succession de repas copieux et potentiellement gras apporte son lot d’inconforts digestifs. Il est encore temps de les anticiper grâce à un entraînement spécifique sur la respiration.

Saviez-vous que différents exercices de respiration pouvaient vous aider à soulager les inconforts digestifs associés notamment aux repas de fêtes ? C’est en effet ce que préconise le Dr Tracey Torosian, du Henry Ford Hospital de Détroit (Etats-Unis), à ses patients souffrant de troubles gastro-intestinaux. La spécialiste s’appuie ainsi sur la respiration diaphragmatique.

Un diaphragme relâché

Généralement préconisée pour réduire l’anxiété et le stress, cette approche intervient également au niveau digestif. Et pour cause, elle permet d’une certaine manière d’accompagner la progression des aliments digérés jusqu’à leur expulsion dans les selles. Ce qui permet de diminuer le ballonnement abdominal. L’enjeu consiste à apprendre à faire en sorte que le diaphragme soit le plus relâché possible.

Détente globale

Le fait « de se trouver dans un état de relaxation permet un fonctionnement normal de la digestion, précise le Dr Torosian. La nourriture se déplace dans l’estomac et les intestins, la salivation est active et les enzymes digestives sont produites et libérées. » Sans compter qu’en diminuant le niveau de stress, la respiration diaphragmatique tend aussi à réduire les manifestations gastro-intestinales. Ne serait-ce que la fameuse « boule au ventre » et son impact sur le transit.

Comment faire ?

Prêt à essayer ? Comme le préconise le Dr Torosian :

allongez-vous sur le dos, les genoux pliés, pieds à plat sur le sol ;

placez une main sur votre poitrine et l’autre sur le ventre, juste en dessous de la cage thoracique. Respirez doucement par le nez et expirez par la bouche. Observez bien la façon dont vos mains bougent ;

concentrez-vous sur votre respiration pour pousser la main sur votre ventre vers l’extérieur tout en conservant immobile, celle sur votre poitrine ;

respirez profondément jusqu’à ce que vos poumons soient pleins puis expirez tout aussi profondément pour les vider.

Une fois que vous êtes à l’aise avec l’exercice, inspirez par le nez en comptant jusqu’à 4 et expirez par la bouche en comptant jusqu’à 6. Vous pouvez vous entraîner ainsi trois à quatre fois par jour. A noter que la position allongée reste préconisée pour s’entraîner. Mais vous pouvez également pratiquer la respiration diaphragmatique en étant assis, les pieds posés à plat sur le sol. Et même debout.

Quand y recourir ?

Le Dr Torosian vous recommande « d’identifier des moments ou des situations où vous pouvez l’utiliser pour aider à soulager vos problèmes gastro-intestinaux. » Voire les anticiper. Avant un repas par exemple ou à la fin, c’est selon. Mais pouvez aussi réaliser ces exercices à d’autres moments de la journée. Comme bon vous semble, en somme.