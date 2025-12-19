Repas de fêtes : apprenez à respirer pour mieux digérer !

Saviez-vous que différents exercices de respiration pouvaient vous aider à soulager les inconforts digestifs associés notamment aux repas de fêtes ? C’est en effet ce que préconise le Dr Tracey Torosian, du Henry Ford Hospital de Détroit (Etats-Unis), à ses patients souffrant de troubles gastro-intestinaux. La spécialiste s’appuie ainsi sur la respiration diaphragmatique.
Généralement préconisée pour réduire l’anxiété et le stress, cette approche intervient également au niveau digestif. Et pour cause, elle permet d’une certaine manière d’accompagner la progression des aliments digérés jusqu’à leur expulsion dans les selles. Ce qui permet de diminuer le ballonnement abdominal. L’enjeu consiste à apprendre à faire en sorte que le diaphragme soit le plus relâché possible.
Le fait « de se trouver dans un état de relaxation permet un fonctionnement normal de la digestion, précise le Dr Torosian. La nourriture se déplace dans l’estomac et les intestins, la salivation est active et les enzymes digestives sont produites et libérées. » Sans compter qu’en diminuant le niveau de stress, la respiration diaphragmatique tend aussi à réduire les manifestations gastro-intestinales. Ne serait-ce que la fameuse « boule au ventre » et son impact sur le transit.
Prêt à essayer ? Comme le préconise le Dr Torosian :
Une fois que vous êtes à l’aise avec l’exercice, inspirez par le nez en comptant jusqu’à 4 et expirez par la bouche en comptant jusqu’à 6. Vous pouvez vous entraîner ainsi trois à quatre fois par jour. A noter que la position allongée reste préconisée pour s’entraîner. Mais vous pouvez également pratiquer la respiration diaphragmatique en étant assis, les pieds posés à plat sur le sol. Et même debout.
Le Dr Torosian vous recommande « d’identifier des moments ou des situations où vous pouvez l’utiliser pour aider à soulager vos problèmes gastro-intestinaux. » Voire les anticiper. Avant un repas par exemple ou à la fin, c’est selon. Mais pouvez aussi réaliser ces exercices à d’autres moments de la journée. Comme bon vous semble, en somme.
Source : Henry Ford Health, site consulté le 16 décembre 2025
Ecrit par : David Picot – Edité par : Dorothée Duchemin
