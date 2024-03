Mars bleu : les cancers digestifs en hausse chez les moins de 50 ans

C’est une tendance qui inquiète. Considérés comme affectant principalement les populations âgées, les cancers digestifs sont en hausse chez les moins de 50 ans. A l’occasion de Mars bleu, le mois de sensibilisation au cancer colorectal, l’Institut Gustave Roussy alerte.

« En 2019, une étude a montré qu’entre 2004 et 2016, les cas de cancers colorectaux ont augmenté de 7,9 % chaque année chez les 20-29 ans », indique l’Institut Gustave Roussy (Villejuif), l’un des centres leaders de la lutte contre le cancer en Europe. De plus, chez les 30-39 ans, une hausse de 4,9 % a été observée entre 2005 et 2006. Problème, l’origine de cette tendance reste largement méconnue puisque les facteurs de risque habituels comme l’obésité, la sédentarité, l’alimentation ou l’hérédité ne suffisent pas à expliquer totalement la progression observée.

Même tendance du côté du cancer du pancréas. Aux États-Unis, entre 2001 et 2018, une hausse des cancers du pancréas de 2,36 % chez les femmes de moins de 55 ans a été mesurée (0,62 % chez les hommes). « On estime que cette maladie sera la 2e cause de mortalité par cancer en France à l’horizon 2030 », s’inquiète Gustave Roussy.

Approfondir la recherche

Ces constats inquiétants ont poussé l’Institut a créé le projet YODA (pour Young Onset Digestive Adenocarcinoma), qui sera ouvert avant la fin de 2024. Son objectif est d’« explorer les facteurs méconnus – notamment la pollution – liés à l’apparition de cancers digestifs précoces, et identifier les personnes à risque pour leur proposer des stratégies de prévention. » Mais aussi de prise en charge. Rappelons en effet que détectés assez tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10 et le cancer du pancréas dans 8 cas sur 10 lorsqu’il est opérable.