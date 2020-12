Masqués, vous ne reconnaissez pas votre entourage ? C’est normal !

Le masque recouvre quasiment la moitié de notre visage. Et cache les parties si caractéristiques que sont les mâchoires, la bouche et le nez. La dissimulation est telle qu’elle peut vous empêcher de reconnaître des personnes de votre entourage…

Nous prenons l’habitude de sortir masqués. Et de n’échanger que des regards avec les inconnus ou les personnes de notre entourage. Il vous est peut-être arrivé de ne pas être reconnu par votre coiffeur ou votre boucher ? Ou à votre tour de ne pas remettre de visage sur cette personne qui est venue vous saluer dans la rue ?

Vers une nouvelle dimension de la reconnaissance faciale

Cela est tout à fait normal ! « Les visages constituent les stimuli les plus informatifs dans la perception humaine. Ils jouent un rôle unique dans la communication et les interactions sociales », décrivent les Prs Tzvi Ganel et Pr Erez Freud, principaux auteurs d’une étude menée sur le sujet. « Avec l’utilisation des masques, nous entrons dans une nouvelle dimension de la reconnaissance faciale ».

Pour en savoir plus sur ce processus, les chercheurs israéliens et américains* ont recruté près de 500 volontaires. Tous ont passé un test de reconnaissance faciale, masqué ou non. L’expérience était inspirée du « Cambridge Face Memory Test », officiellement utilisé dans la reconnaissance faciale. Ce dernier consiste à mémoriser plusieurs visages sur des photos dans un premier temps. Puis de les reconnaître dans un second temps.

Résultat, « le port du masque réduit de 15% le succès de reconnaissance. Ce qui n’est pas anodin dans le fait de ne pas associer un visage à une personne précise. Ou bien de confondre une personne avec une autre », attestent les scientifiques. L’étude ne précise pas s’il s’agissait de personnes connues par les volontaires. Mais dans tous les cas, il est clair que le masque faisait baisser le score de mémorisation des visages !

Selon les chercheurs, des études devront être menées sur l’impact de cette fragilité du mécanisme de reconnaissance faciale et les comportements humains. Serons-nous plus introvertis ? Plus observateurs ? Plus curieux ? Affaire à suivre !

*Ben-Gurion University of the Negev (BGU) in Israel and York University in Canada