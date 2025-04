Massage suédois : quels sont ses bienfaits ?

Source : Fédération québécoise des massothérapeutes (FQM), site consulté le 16 avril - Supa'at I, Zakaria Z, Maskon O, Aminuddin A, Nordin NA. Effects of Swedish massage therapy on blood pressure, heart rate, and inflammatory markers in hypertensive women. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:171852. - Barreto DM, Batista MVA. Swedish Massage: A Systematic Review of its Physical and Psychological Benefits. Adv Mind Body Med. 2017 Spring;31(2):16-20.