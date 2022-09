Médicaments : faut-il respecter les dates de péremption à la lettre ?

Comme sur certains aliments, une date de péremption est indiquée sur les médicaments. Mais est-il dangereux de les prendre passé ce délai ?

Une boîte de Doliprane entamée, un sirop pour la toux pas fini ou encore des antihistaminiques en trop… Il est très fréquent de conserver des médicaments au-delà de la date de péremption. Le ministère de la Santé recommande de ne pas les utiliser car « les conditions de conservation n’ont été étudiées que pour une durée correspondant à cette date ». Si vous les prenez quand même, quel est le risque ? « L’efficacité n’est plus garantie et certaines molécules peuvent même devenir dangereuses », précise le ministère. Lequel recommande de « les rapporter à son pharmacien Le réseau Cyclamed se chargera de les récupérer et de les incinérer ».

90% de leur efficacité 5 ans après

Cela étant, il peut arriver que vous vous trouviez dans une situation où vous ne pouvez remplacer vos médicaments périmés par des plus récents. Pénurie de la molécule ou encore oubli durant un voyage… Que faire ? « Lorsqu’il n’existe pas d’autres solutions, les médicaments ayant dépassé leur date de péremption peuvent être efficaces », assure la Société de Pneumologie de Langue Française, qui se base sur plusieurs travaux scientifiques. « De nombreuses formes solides conservées dans des conditions raisonnables et dans leurs emballages originaux intacts conservent 90 % et plus de leur puissance pendant au moins 5 ans après la date de péremption inscrite sur l’emballage », note-t-elle. Les solutions et les suspensions quant à elles sont plus instables.

Comment expliquer cette stabilité ? Si le principe actif de tout médicament a pour vocation de se dégrader progressivement, quel que soit le conditionnement, « la date de péremption – 3 à 5 ans après la fabrication du médicament – est fixée par le fabricant lui-même qui, en général, fait preuve d’une grande prudence », note la Fondation pour la recherche médicale. Ainsi, « dans la réalité, on observe une très faible dégradation de la teneur en principe actif des comprimés », abonde-t-elle.

Par précaution cependant, évitez dans la mesure du possible de dépasser cette date. Et quoi qu’il en soit, ne jetez jamais vos médicaments, périmés ou non, à la poubelle ou dans les toilettes.