Méditation : comment s’y prendre pour débuter?

« Et si nous pouvions entraîner l’esprit pour devenir un être humain meilleur, plus heureux et plus compatissant ? », invite le moine bouddhiste Matthieu Ricard, sur son blog. « C’est ce genre de transformation qui est engendrée par la forme d’entraînement de l’esprit que l’on appelle ‘méditation’. »Suivez le guide.

La médiation est « une pratique qui permet de cultiver et de développer certaines qualités humaines fondamentales », souligne-t-il. En conséquence, au même titre qu’un sport ou un instrument de musique, elle nécessite un entraînement. Et donc d’y consacrer du temps, « même si ce n’est que trente minutes par jour ». Et lorsque vous aurez un peu de pratique, vous pourrez « faire revivre l’expérience de la méditation », au cours de pauses quotidiennes.

Combien de temps faut-il pour apprendre à méditer ? Sur son blog, Gaël Brajeul répond de façon simple et précise : « Autant de temps qu’il faut pour apprendre à s’assoir, fermer les yeux et utiliser les sensations corporelles ou la respiration pour commencer à stabiliser le mental ». Il ajoute : « apprendre les rudiments de la méditation est tellement simple, qu’initié par une personne expérimentée, entre une et quatre séances de pratique sont suffisantes. Cela ne veut pas dire pour autant que tout sera parfaitement en place ».

Se faire recommander un cours

Cet entraînement peut démarrer par un cours collectif, toujours intéressant de par l’échange rendu possible avec le professeur ou praticien. Que ce soit sur la position à adopter, les sensations corporelles, la respiration, les sons etc… Le cas échéant, n’hésitez pas à vous faire recommander un cours par un proche qui a déjà expérimenté. Le jeu en vaut la chandelle. Comme le dit Matthieu Ricard, « petit à petit, en entraînant notre esprit, nous pouvons changer notre manière d’être habituelle, développer une compréhension plus juste de la réalité et des lois de cause à effet, de sorte que nous serons moins déstabilisés par les hauts et les bas de l’existence ».