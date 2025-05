Mélanome : quelles solutions concrètes pour combler les écarts de prise en charge ?

Le mélanome, est l'un des cancers dont l'incidence comme la mortalité ont significativement augmenté depuis 40 ans. En 2023, il a touché 17 922 personnes et causé le décès de 1 922 patients en France. L’enquête DERMATOCARE, grâce au soutien institutionnel des Laboratoires Pierre Fabre, a permis d’identifier certaines pistes pour optimiser la prise en charge du mélanome en France.

Le mélanome, cancer de la peau dont le développement est lié en partie à une exposition excessive au soleil, touche chaque année près de 18 000 personnes en France. Bien que son pronostic soit favorable lorsqu’il est détecté tôt, avec plus de 90 % de survie à cinq ans, sa prise en charge précoce demeure un défi majeur.

S’il n’est pas diagnostiqué précocement, la maladie peut se propager à d’autres organes, réduisant ainsi les chances de guérison. Il est donc essentiel de sensibiliser la population à la protection solaire et à la détection précoce des lésions suspectes. C’est dans ce cadre que les Laboratoires Pierre Fabre ont soutenu l’enquête nationale DERMATOCARE, qui dresse un état des lieux des pratiques actuelles en matière de prise en charge du mélanome.

DERMATOCARE : des résultats qui révèlent des disparités et des axes d’amélioration

L’enquête DERMATOCARE, menée auprès de plus de 100 professionnels de santé (dermatologues et onco-dermatologues principalement) a mis en lumière des inégalités dans la prise en charge du mélanome à travers le pays. Selon Dominique Gougeon, directeur de l’unité opérationnelle oncologie innovation au sein des Laboratoires Pierre Fabre : « certes, certaines régions offrent une prise en charge de qualité, mais l’enquête montre des disparités en termes de ressources, ce qui entraîne des délais de diagnostic trop longs et des inégalités dans l’accès aux soins spécialisés ». L’enquête a également révélé que seulement 68 % des centres de soins organisent des consultations tripartites, réunissant médecins, pharmaciens et infirmiers, un modèle efficace pour une prise en charge complète.

Enfin DERMATOCARE a mis en évidence des insuffisances dans la prise en charge du mélanome, notamment en ce qui concerne le rôle des infirmiers. « Les infirmiers de pratique avancée et de coordination sont essentiels, surtout pour les formes avancées de mélanome, explique Dominique Gougeon.Ils assurent le suivi, accompagnent les patients et veillent à la bonne gestion de leur traitement. Toutefois, seulement 20 % des centres disposent d’une équipe complète d’infirmiers spécialisés, limitant ainsi l’efficacité de la prise en charge. »

Des actions concrètes pour faire face à ces disparités

Convaincus que la prévention et le diagnostic précoce sont essentiels pour la prise en charge des patients atteints de mélanome, les Laboratoires Pierre Fabre mettent en œuvre des initiatives concrètes pour contribuer à l’optimisation de la prise en charge des patients atteints de mélanome en France, notamment :

Sensibilisation du grand public au risque solaire : « nous avons lancé, en partenariat avec le centre Eugène Marquis à Rennes, l’opération ‘Sur la mer contre le cancer’, qui sensibilise les populations les plus exposées, comme les sportifs en mer, aux dangers du soleil. Une fréquentation de plus de 200 000 personnes est attendue sur les 4 courses prévues en 2025.»

Formation des médecins généralistes : pour améliorer le suivi des patients atteints de mélanome en ville, « nos équipes ont créé des outils pédagogiques destinés aux médecins généralistes. Leur rôle est primordial pour accompagner les patients atteints de cancer, notamment de mélanome », rappelle Dominique Gougeon. Leur implication en lien avec les centres experts (où sont pris en charge les patients atteints de mélanome), pour le suivi des patients dans leur traitement, est essentielle. Surtout dans un contexte de diminution du nombre de dermatologues de ville.

Accompagnement des oncologues : pour soutenir les médecins dans l'annonce de la maladie à leurs patients, les Laboratoires Pierre Fabre proposent des formations au dispositif d'annonce. Que cela concerne le diagnostic ou même la survenue d'une progression, les annonces constituent des moments relationnels difficiles qui nécessitent de se former et de se mettre en situation.

Journées d'accompagnement patients : enfin, le laboratoire a co-construit avec l'hôpital Saint-Louis et le CHU de Rouen, des journées permettant aux patients de sortir de l'hôpital pour se rencontrer et échanger. Deux temps forts rythment cette journée, des tables rondes et témoignages patients, ainsi que des ateliers de soins de support. « Ces journées comprennent des ateliers sur la nutrition, l'activité physique et la gestion du stress, offrant ainsi aux patients un soutien global tout au long de leur traitement. »

La prévention et le diagnostic précoce demeurent les meilleurs traitements. Détecté précocement, le mélanome peut être guéri dans la majorité des cas. La prévention, le dépistage et une prise en charge rapide et coordonnée sont essentiels pour garantir de meilleures chances de survie.