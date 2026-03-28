Méningite : un fléau mondial qui recule trop lentement

L’épidémie actuelle de méningite au Royaume-Uni nous le rappelle : malgré une baisse significative des infections et des décès depuis 1990, cette pathologie reste une menace majeure pour la santé mondiale. Une étude publiée dans The Lancet Neurology révèle que les progrès en matière de lutte demeurent insuffisants pour espérer atteindre les objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En matière de lutte contre la méningite, l’OMS s’est fixé comme objectif de réduire de 50 % les infections et de 70 % les décès d’ici 2030. Mais un travail publié le vendredi 27 mars dans The Lancet Neurology, montre que ce but sera difficilement atteignable. .

En 2023, la méningite a fait 259 000 victimes dans le monde et touché 2,5 millions de personnes. Ces statistiques, bien qu’en baisse par rapport aux décennies précédentes, montrent que la maladie reste la principale cause infectieuse de handicaps neurologiques à l’échelle mondiale.

Depuis 2000, le déploiement à grande échelle de la vaccination a permis de réduire fortement le nombre d’infections et de décès, tant dans les pays à revenu élevé que dans les pays à faible revenu. Cependant, les progrès sont moins importants que pour d’autres maladies évitables par la vaccination.

Des facteurs de risque identifiés

Les chercheurs ont identifié les principaux facteurs de risque associés aux décès par méningite : le faible poids à la naissance arrive en tête, suivi par les naissances prématurées. La pollution de l’air (tant domestique qu’atmosphérique) constitue également un facteur de risque important.

Une répartition inégale du fardeau

Le fardeau de la maladie reste disproportionnellement élevé dans les pays à faible revenu, particulièrement dans la « ceinture de la méningite » en Afrique. Le Nigeria, le Tchad et le Niger enregistrent les taux de mortalité et d’infection les plus élevés.

Cette disparité géographique souligne les inégalités persistantes en matière d’accès aux soins de santé et aux vaccins entre pays riches et pays en développement.

Un appel à l’action

Les auteurs de l’étude insistent sur la nécessité d’intensifier les efforts pour lutter contre cette maladie dévastatrice. Ils recommandent plusieurs mesures essentielles :

élargir les programmes de vaccination ;

améliorer la gestion des antibiotiques ;

faciliter l’accès aux soins ;

renforcer les capacités de diagnostic et de surveillance de la méningite.

Ces actions coordonnées sont indispensables pour obtenir des réductions supplémentaires de la maladie à l’échelle mondiale et atteindre les objectifs fixés par l’OMS d’ici 2030.

Rappelons que la méningite est une inflammation des méninges, les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Elle peut être causée par des bactéries, des virus ou des champignons. La forme bactérienne est généralement la plus grave et peut être mortelle si elle n’est pas traitée rapidement.

Les symptômes typiques incluent une forte fièvre, des maux de tête sévères, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière et parfois des éruptions cutanées.

Cette maladie peut frapper n’importe qui, mais les enfants de moins de 5 ans et les adolescents sont particulièrement vulnérables.