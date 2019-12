Menu Santé : où trouver la vitamine D ?

La vitamine D possède une double origine : l’alimentation et les rayons UV. En cette période de disette solaire, tournez-vous plutôt vers le contenu de l’assiette. Cette semaine, grâce aux recettes de nos chefs (www.ma-cuisine-ma-sante.fr), vous allez pouvoir faire le plein.

La vitamine D est d’une aide précieuse pour le calcium et le phosphore. En effet, sa fonction principale est d’augmenter leurs concentrations dans le sang en facilitant leur absorption par l’intestin et en diminuant leur élimination rénale. Le maintien d’une calcémie suffisante permet notamment d’assurer une minéralisation optimale de certains tissus (os, cartilage et dents), une contraction musculaire efficace, une bonne transmission nerveuse et une coagulation adéquate.

Alors, où dénicher la vitamine D ? En fait, la principale source, c’est le soleil. Notre organisme la synthétise au niveau de la peau sous l’action des rayonnements UVB. Mais lorsque le soleil vient à manquer, vous pouvez vous tourner vers le contenu de l’assiette. Il est certes moins pourvu, mais ne doit pas être négligé.

Tournez-vous vers la mer

Malheureusement, seul un nombre limité d’aliments contient des quantités significatives de vitamine D. Les aliments les plus riches étant l’huile de foie de morue et les poissons gras. Pour l’huile de foie morue, vous pouvez passer votre tour, on ne vous en voudra pas. Côté poissons gras en revanche, ne lésinez pas sur la gourmandise avec nos recettes de Maquereau et patate douce ou encore de Salade de maquereaux en escabèche. Pourquoi ne pas vous laisser tenter par notre Tarte fine aux filets de sardines et tomates confites, nos Anchois à la poêle ou notre Tartare de truite Banka.

Sachez enfin que les œufs contiennent aussi, à un niveau moindre, de la vitamine D. Cela tombe bien, il existe mille et une façons de l’accommoder. Et pour allier les produits de la mer et l’œuf (et doubler vos apports), essayez notre Cocotte d’œufs au saumon fumé.

RECETTES DE LA SEMAINE

Petit Déjeuner

Café et boisson au soja

Bowl cake jambon emmental, de Laurence Benedetti

Déjeuner

Salade d’avocat et endive, de Laurence Benedetti

Thon juste snacké et sa salade de lentilles du puy, de Ecole Ferrandi

Mousse au chocolat corsé à la poire et au pralin, de Laurence Benedetti

Goûter

Mini muffins banane chocolat noir, de Laurence Benedetti

Dîner

Galettes de quinoa et courgettes, de Laurence Benedetti

Pavé de truite de Banka cuite à l’unilatérale, Quinori de légumes comme un risotto, Graines de fenouil germées, de Scott Serrato (L’Atlantique)

Panna cotta au lait d’amandes et aux coulis de figues, de Ecole Ferrandi