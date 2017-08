Menus-Santé : aux plaisirs des céréales

Porridge le matin, plat complet le midi ou le soir… les céréales font partie de ces aliments que l’on peut retrouver à chacun des repas de la journée. Cette semaine, nos chefs-santé (www.ma-cuisine-ma-sante.fr) nous proposent de sortir des classiques ‘blé’ et ‘maïs’. (Re)découvertes…

Les céréales représentent des sources importantes de protéines. Mais à la différence des viandes, poissons, produits laitiers et même des légumineuses, elles sont déficitaires en lysine, un acide aminé essentiel. En revanche, elles sont riches en méthionine – un autre acide aminé essentiel – qui est peu présente dans les légumineuses. D’où l’intérêt d’associer céréales et légumineuses, notamment lorsque l’on souhaite se passer de viande.

Considéré comme un « super aliment », grâce à sa richesse en acides aminés essentiels, en oligo-éléments et en vitamines, le quinoa constituait un des aliments de base des peuples andins avant les Incas. Cette graine a résisté aux siècles au point de se retrouver aujourd’hui dans de nombreux plats dits ‘gastronomiques’. Illustrations avec nos chefs-santé, à l’image de Georgiana Viou et son Taboulé de quinoa vert ou de Stéphane Grillon, qui associe un taboulé de quinoa à des aiguillettes de poulet au curry.

Orge, avoine…

Egalement cultivée depuis des millénaires, l’orge est originaire d’Asie. Elle est particulièrement riche en fibres, en minéraux et vitamines. Un bon point pour notre cœur et nos vaisseaux. Scott Serrato a eu l’idée d’en proposer sous forme d’un risotto à déguster avec un dos de cabillaud poêlé, des tomates séchées et un jus de basilic. Et pourquoi pas une… soupe d’orge safranée, pour accompagner de la seiche, comme le préconise Philippe Lafargue.

Riche en amidon – mais aussi en fer, en zinc et en manganèse – l’avoine a également toute sa place dans nos menus. A l’image de ce que nous suggère Laurence Benedetti avec ses pancakes aux flocons d’avoine. Des flocons tirés de l’épi tandis que le son d’avoine provient de l’enveloppe qui entoure cet épi. Et pour varier les plaisirs, vous pouvez aussi vous tourner vers le seigle, le millet, l’épeautre, le kamut – une variété ancienne de blé – et encore le sorgho.

RECETTES DE LA SEMAINE

Petit Déjeuner

Thé vert matcha

Pancakes aux flocons d’avoine de Laurence Benedetti

Fromage blanc et fruits rouges

Déjeuner

Taboulé de quinoa vert de Georgiana Viou

Aiguillettes de poulet au curry et taboulé de quinoa de Stéphane Grillon

Charlotte mangue mascarpone vanille de Bianca Martins

Goûter

Fraises gariguettes au sucre

Dîner

Soupe d’orge safranée et seiche de Philippe Lafargue

Dos de cabillaud poêlé, risotto d’orge perlée, tomates séchées et jus de basilic de Scott Serrato

Crème brûlée parfumée à la cardamome de Paul Blouet