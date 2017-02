Savant mélange du sucré et du salé, le chutney relève la saveur de vos assiettes tout en discrétion, sans jamais prendre le dessus sur le goût des aliments. A déguster en petites quantité avec une viande blanche, un riz sauvage ou encore une tarte feuilletée, cette préparation a tout pour surprendre vos convives. Entrons dans le secret du chutney cette semaine avec nos chefs sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

C’est bien connu, l’harmonie d’un plat tient à l’équilibre de ses saveurs. Et l’équilibre rime souvent avec subtil mélange. Ainsi, le mariage sucré-salé est bien connu pour éveiller le goût des aliments. Maître en la matière, le chutney ! Cette petite mixture agrémentant les assiettes raffinées telles qu’une entrée de foie gras, un plat de boudin blanc ou de Saint-Jacques. Mais aussi les préparations toutes simples comme une viande blanche, un wok de légumes ou une tranche de jambon. Côté desserts, le chutney accompagne parfaitement une tarte, un crumble ou un carrot cake.

Une seule base !

Avantage et non des moindres : comme les confitures, le chutney a comme point de départ une seule et même recette pouvant se décliner à l’infini. La recette, un kilo de fruits ou de légumes coupés en petits morceaux auxquels on ajoute un verre de vinaigre, 200 g de sucre en poudre, une cuillère à café de sel, des épices. Le tout à compoter pendant 2 à 3 heures jusqu’à que le liquide disparaisse totalement. Des idées de mélange sucré-salé ? Les oignons et le gingembre, la mangue et le piment, des tomates vertes et des figues…Petite astuce pour que vos chutneys gagnent en parfum, conservez-les quelques mois avant de les servir !

Un peu d’histoire

Très tendance, le sucré-salé n’est pas né de la dernière pluie. En effet, l’apparition de cette alchimie remonte à l’Antiquité. A l’époque romaine par exemple, le miel venait déjà sucrer les viandes en Scandinavie et l’aigre-doux faisait ses premiers pas gourmets au Moyen-Age. En Extrême-Orient et en Inde, cette association constitue l’essence même de la cuisine. Et en Europe elle a progressivement pris de l’ampleur avec la mondialisation culinaire poussant à mixer les saveurs d’ici et d’ailleurs.

