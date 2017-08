Menus Santé : des cocktails vitaminés !

Le printemps et a fortiori l’été sont des saisons chaudes, durant lesquelles il est important de bien s’hydrater. Certes l’eau est la boisson à privilégier en tout temps. Mais pourquoi ne pas profiter en plus des bienfaits de fruits et légumes de saison pour vous désaltérer. Prenez exemple sur nos chefs sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr pour concocter des cocktails de fruits et de légumes frais et savoureux.

Les cocktails à base de fruits (sans alcool) sont bien connus et largement consommés. Pleins de vitamines et de minéraux, ils désaltèrent tout en procurant beaucoup de plaisir par leurs saveurs. Alors pourquoi ne pas tenter d’y ajouter encore des sensations et des bienfaits ? Pour ce faire, il suffit d’y inclure des légumes. Si si !

Les crudités comme les concombres, les radis et les poivrons sont parfaits sous forme liquide. Sans oublier l’avocat. Ils se marient avec bonheur avec les fruits. Par exemple, « associez des agrumes, du poivron et de la tomate », conseille Michaël Guedj, chef de l’Atelier des Chefs de Bordeaux. Ou encore, « de la mangue, au goût acidulé au croquant du poivron ». Vous pouvez aussi tenter l’association de la tomate et de l’ananas, ou encore de la nectarine et du concombre avec un zeste de citron vert. Des vitamines à foison ! Mais aussi de l’eau pour l’hydratation donc, et le plein de plaisir gustatif.

Mixez et servez frais

Pour rendre l’expérience encore meilleure, préférez utiliser un blender à un mixer simple. « La puissance du blender permet d’obtenir un résultat plus lisse et plus fluide en bouche », explique Michaël Guedj.

Pour estimer les proportions, « faites 2/3 de fruits et 1/3 de légumes », conseille-t-il. Car le parfum du fruit sera souvent plus prononcé. Epluchez bien crudités et fruits avant de les mixer car « comme aucune cuisson n’est réalisée, des germes peuvent persister sur la peau des aliments », indique le chef. « Il vaut donc mieux les éplucher et les laver ».

Enfin, pour plus de saveurs, préparez vos cocktails jusqu’à 24 heures avant de les déguster. Vous les conserverez au réfrigérateur où ils auront le temps de macérer et de développer leurs arômes de manière plus prononcée.

A noter que la glace ajoutée au dernier moment, avant dégustation permet de mieux digérer les cocktails.

RECETTES DE LA SEMAINE

Petit Déjeuner

Thé fruits rouges

Fromage blanc et muesli aux fruits secs

1 jus de citron pressé

Déjeuner

Goûter

Carré de chocolat noir et une poignée d’amandes

Dîner