Menus santé : en cuisine, faites-vous une fleur

Depuis quelques années, les fleurs se sont fait une place en cuisine. Quelques pensées dans une salade ou encore des fleurs d’acacia dans un dessert, les mariages sont nombreux. Attention cependant, il arrive que certaines variétés soient toxiques alors que d’autres sont parfaitement comestibles ! Pour tout savoir sur cette mode et trouver des idées de recettes, rendez-vous sur le www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

En cuisine, chaque fleur possède sa particularité. Ainsi, il convient de distinguer différentes familles :

Les fleurs-salades . Consommées crues, elles sont aussi décoratives. Citons par exemple la bourrache, dont le goût rappelle celui de l’huître, la capucine, à la saveur piquante ou encore le bégonia à la texture croquante ;

. Consommées crues, elles sont aussi décoratives. Citons par exemple la bourrache, dont le goût rappelle celui de l’huître, la capucine, à la saveur piquante ou encore le bégonia à la texture croquante ; Les fleurs-légumes . Les fleurs de courgettes en sont de parfaites représentantes. Elles peuvent être farcies mais également frites. La primevère agrémentera de son côté vos gratins par son doux goût de miel ;

. Les fleurs de courgettes en sont de parfaites représentantes. Elles peuvent être farcies mais également frites. La primevère agrémentera de son côté vos gratins par son doux goût de miel ; Les fleurs épices seront idéales pour relever une sauce à salade. Par exemple la fleur de ciboulette, la coriandre, la lavande ou encore la fleur de romarin ;

seront idéales pour relever une sauce à salade. Par exemple la fleur de ciboulette, la coriandre, la lavande ou encore la fleur de romarin ; Les fleurs fruits comme la violette, la rose ou la fleur d’acacia donneront du mordant à vos desserts.

Comment choisir ?

Surtout, ne consommez pas les fleurs achetées chez le fleuriste. Elles sont traitées avec des conservateurs toxiques et non comestibles. Point important, c’est la fraîcheur qui compte. Le produit doit avoir été tout juste cueilli et ses pétales, non flétris et ne présenter aucune tache suspecte. La meilleure solution ? Faire confiance à votre détaillant.

Côté santé, le potentiel des fleurs en micronutriments est des plus intéressants. Certaines contiennent de la vitamine C en quantité élevée, comme la capucine. D’autres sont riches en pigments caroténoïdes tels la bourrache ou le souci.

Aux fourneaux

En cuisine, commencez par couper les tiges à l’aide d’un couteau. Evitez de les rincer, l’eau leur faisant perdre leurs arômes. Une pince à épiler sera votre meilleure alliée pour retirer, seulement si besoin, pistil, étamines, pétales et petites feuilles.

Sachez que les fleurs se flétrissent à la cuisson, mais certaines espèces y résistent mieux, comme les fleurs de courgettes. En friture : rien de tel que les beignets de fleurs d’acacias ou de courgettes, réalisés avec une pâte à frire très légère. A la vapeur, juste deux minutes, pour parfumer un filet de poisson, avec des fleurs de bourraches par exemple.

Enfin pour des unions réussies, tentez quelques fleurs de pissenlit avec des œufs pochés et des lardons. La pensée de son côté est parfaite avec un vin du Haut-Médoc. Côté sucré, la violette cristallisée dans le sucre et déposée à la dernière minute sur une salade d’agrumes fera des merveilles.

