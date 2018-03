Qu’elle soit feuilletée, brisée ou sablée, la recette d’une pâte repose sur quatre incontournables : farine, beurre, eau et une pincée de sel- ou de sucre, c’est selon. Cette semaine nos chefs-santé (www.ma-cuisine-ma-sante.fr) nous proposent des invitations au voyage à base de pâtes à brick et autres filo. Croustillant assuré.

La pâte à brick ou feuille de brick est préparée à partir de farine, d’eau, d’huile de tournesol et de semoule de blé dur. Moins calorique qu’une pâte classique riche en beurre, elle est particulièrement utilisée dans les spécialités orientales, pour préparer des samossas, pastillas, boureks et autres nems. Que ce soit en version salée (poulet, thon, fromage…) comme sucrée. Autrement dit, les associations d’aliments sont quasiment infinies.

En quête de goût et de légèreté, Laurence Benedetti a concocté des samoussas aux betteraves confites – la betterave étant riche en glucide mais aussi en fibres et en vitamines B – et à la feta, délicatement parfumées au thym. Pour un repas thématique, vous pouvez poursuivre avec un brick à l’œuf et aux épinards, façon Paul Blouet. Ou avec un croustillant de légumes et saumon fumé, préparé par le chef Christophe Leborgne.

Un pliage technique

Sur le plan technique, la difficulté réside notamment au niveau du pliage. Vous trouverez le plus souvent toutes les bonnes indications sur l’emballage des feuilles de brick. Sans compter que cette opération de pliage est encore plus délicate avec de la pâte filo qui ne contient pas d’huile. Très fine, sa particularité est de sécher rapidement. Elle est ainsi idéale en mille-feuilles ou en croustade, par exemple.

RECETTES DE LA SEMAINE

Petit déjeuner

Thé citron

Muesli et lait d’amande

1 Banane

Déjeuner

Samoussas aux betteraves confites et à la feta de Laurence Benedetti

Le brick à l’oeuf et aux épinards de Paul Blouet

Strudel feuilleté aux pommes de Laurence Benedetti

Goûter

Glace de thé à la menthe et ses madeleines de Paul Blouet

Dîner

Croustillant de poivron, courgette, chèvre frais à la ciboulette de Paul Blouet

Croustillant de légumes et saumon fumé Christophe Leborgne

Papillotes croustillantes de poires à la crème d’amandes Paul Blouet