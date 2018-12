Menus santé : la cannelle, esprit de fêtes

Dans le pain d’épices, un vin chaud ou saupoudrée sur un thé Chaï, la cannelle est immanquablement associée aux fêtes de fin d’année. Laissez-vous emporter par l’inspiration de nos chefs sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr, qui mettront en valeur les délices et les bienfaits de cette épice chaleureuse.

Riche en aldéhyde cinnamique, composé antibactérien, antiviral, antifongique et antiparasitaire, la cannelle ne vole pas sa réputation d’épice bonne pour la santé. Elle est en outre remarquable par sa teneur en fibres et par son action anti-oxydante. Laquelle protège les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres et participe à la prévention contre les maladies liées au vieillissement.

Sucrée-salée

Alors ne vous privez pas ! La cannelle sera idéalement utilisée dans les desserts les plus variés, comme un pain d’épices moelleux, des biscuits secs ou un savoureux chocolat chaud à la cannelle.

Mais cette épice se décline aussi en plat salé. Ainsi testez donc la délicieuse salade d’orange à la cannelle et à la fleur d’oranger d’Aicha Essalki. Elle fera une savoureuse entrée exotique à votre menu de réveillon. Ensuite pourquoi le pas poursuivre en tentant des boulettes de viande à la cannelle. « Retenez tout de même que, dans la cuisine salée, il est préférable d’ajouter la poudre de cannelle en fin de cuisson, car sa saveur sucrée va « caraméliser » et apporter de l’amertume au plat », peut-on lire sur le site ileauxepices.com. En revanche, « si vous employez des bâtons de cannelle, vous pouvez l’employer n’importe quand. »

Contre les maux de l’hiver

Par ses propriétés antivirales et antimicrobiennes tout comme sa forte teneur en minéraux et vitamines, la cannelle est idéale pour soigner tous les virus de l’hiver. Si vous êtes un peu souffrant, n’hésitez pas à vous concocter une infusion de cette épice. Pour ce faire, « chauffez un bol d’eau dans lequel vous aurez au préalable ajouté 2 clous de girofle et une cuillère à café d’écorce de cannelle », conseille Manon Bergé, diététicienne et nutritionniste sur son site dieteticienne-ariege.fr. « Couvrez dès l’ébullition et retirez de feu. Laissez reposer 10 à 15 minutes en ajoutant un demi-citron et une cuillère a soupe de miel. » Dégustez.

