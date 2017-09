Menus santé : dans l’assiette du diabétique

L’équilibre alimentaire, voilà une préoccupation de tout patient diabétique. En effet, le contenu de l’assiette présente un fort impact sur la glycémie. Il convient donc de bien choisir son alimentation. Pour autant, manger sain, tout en se faisant plaisir, c’est possible. La preuve avec nos recettes consultables sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

Pour le patient diabétique, bien s’alimenter peut considérablement aider à obtenir un bon contrôle de la glycémie. Mais en fait, on ne parle plus de « régime pour personnes diabétiques » mais d’une « alimentation équilibrée », dans laquelle chacun des groupes alimentaires aura sa propre importance.

Les conseils diététiques pour la personne diabétique sont donc semblables à celles de la population générale. D’ailleurs, la Fédération française des diabétiques le martèle : « Retenez qu’il est important de vous nourrir selon vos besoins et à heures régulières, de ne pas sauter de repas, de varier vos aliments, de prendre un vrai petit déjeuner et de boire de l’eau en quantité suffisante. » Votre stratégie alimentaire devra néanmoins respecter quelques critères.

Commençons par les glucides. Ils sont la base de l’énergie. Tirés du pain, des céréales, des pâtes et des fruits, ils doivent représenter 50% à 60% de l’apport quotidien en calories. Les fibres qu’ils contiennent ralentissent la libération du glucose. En revanche, vous devrez limiter (et non supprimer) votre consommation de sucre.

Méfiez-vous des graisses. Elles favorisent la prise de poids et l’hypercholestérolémie. Du moins les graisses saturées. Les mono et polyinsaturées sont en revanche excellentes pour le cœur et stabilisent les taux sanguins de glucose.

Concrètement, de quoi doivent se composer vos repas ?

Débutons par le petit déjeuner. C’est un repas essentiel car il permet après une nuit de sommeil (de jeûne) de recharger nos batteries. Il couvre entre 20% et 25% des besoins énergétiques quotidiens. Dans l’idéal, un petit déjeuner complet et équilibré se compose au minimum de trois éléments :

une boisson chaude pour hydrater l’organisme. Un conseil, limitez le sucre : 1 carré de sucre pour un mug. « Au-delà, l’effet hydratant diminue car le sucre devenu liquide est plus rapidement absorbé par l’organisme. La boisson devient hyperglycémiante et fait donc grimper la glycémie », insiste la Fédération française des diabétiques ;

des glucides complexes composés de fibres, de céréales (plutôt complètes) pour une meilleure digestion, un apport en énergie et une satiété durables ;

un laitage nature simple : yaourt, fromage blanc, faisselle, petits-suisses… ou fromage salé à pâte dure en évitant les produits au lait entier, plus riches en lipides.

Pour ce qui est du déjeuner et du dîner, tous les groupes d’aliments doivent être représentés (mis à part le groupe des produits sucrés). A savoir :

une crudité au moins (un fruit ou légume cru) ;

un accompagnement à base de légumes cuits ;

une portion de viande ou poisson à un des deux repas au moins ;

une portion de féculents et/ou du pain ;

un produit laitier ;

une portion de matière grasse de bonne qualité ;

de l’eau.

Quid du dessert ?

Nombreux sont ceux qui croient encore qu’un patient diabétique ne doit pas manger de dessert. Il n’en est rien. Mais là encore, la prudence est de mise. Vous pouvez par exemple diminuer de moitié la quantité de sucre suggérée dans la recette. Pour remplacer le sucre et conserver du goût, il est aussi possible de le substituer par « de l’extrait de vanille, d’érable ou d’amande, des épices comme la cannelle, la muscade ou la cardamome, ou encore, du zeste d’agrumes ».

RECETTES DE LA SEMAINE

Petit Déjeuner

Thé vert non sucré

Pain aux céréales avec une lichette de beurre

Une tranche de jambon à l’os

Déjeuner

Goûter

Picorette d’amandes et de noix

Dîner

Soupe Mékong de Laurence Benedetti

Fromage en faisselle