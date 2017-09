Exclusivement fabriqué par les abeilles, le miel est une substance sucrée exceptionnelle. Délicieux bien sûr, il est aussi riche en nombreux nutriments et très bénéfique pour la santé à plusieurs égards. Comme nous le montrent nos chefs cette semaine sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr, le miel est un ingrédient de choix pour la cuisine sucrée ou salée, froide ou chaude.

De colza, de luzerne, de trèfle, d’acacias ou de toutes fleurs, le miel est fabriqué exclusivement par les abeilles. Lesquelles récoltent le nectar des fleurs puis le stockent dans leur jabot. De retour à la ruche, elles transmettent cette substance à une autre abeille, puis repartent butiner. Le nectar passe alors d’abeille en abeille, s’enrichissant à chaque fois grâce à la salive des insectes. La dernière abeille dépose le résultat dans une alvéole. Au bout de quelques jours, lorsque le miel a suffisamment perdu d’humidité, les abeilles ferment les alvéoles par un opercule de cire.

La couleur et la texture varient en fonction du type de fleurs butinées par les abeilles. Parfois très clair et solide, il peut aussi être sombre et liquide. Dans tous les cas, il se conserve presque indéfiniment bien scellé et placé dans un endroit frais et sec.

Antibactérien, anti-inflammatoire et antioxydant

Depuis des siècles, les hommes utilisent ce liquide comme un allié précieux pour lutter contre plusieurs maux. Connu pour ses qualités antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes, le miel fait souvent office de médicament. Pour soulager des maux de gorge, rien de meilleur qu’une cuillérée dans une boisson chaude. Le miel est en outre un aliment énergétique recherché par les sportifs avec son sucre facilement utilisable et ses 310 kcal pour 100 grammes. Il améliore aussi la rétention du calcium et du magnésium.

Alors profitez de cet édulcorant naturel et plein de saveurs. Vous pouvez bien sûr l’utiliser pour donner du goût à vos desserts, comme les figues farcies aux poires, amandes et miel de l’Ecole Ferrandi ou encore les poires au miel et aux épices d’Armand Arnal. Mais il adoucira également vos plats salés, comme le chapon laqué au miel de Laurence Benedetti ou le cochon de lait rôti, miel et poivre, patates primeur de Philippe Lafargue.

