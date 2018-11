Menus santé : par ici la bonne soupe !

Elles réchauffent le corps et l’esprit. Elles « rendent meilleur » disait Louis de Funès dans la Soupe aux choux. La soupe donc est le plat parfait pour s’hydrater et faire le plein de légumes. Sans oublier pour garder la ligne. Mais elle n’est pas nécessairement insipide comme certains pourraient le penser. Cette semaine, retrouvez des recettes qui changent de l’ordinaire sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

Pauvres en graisse, les soupes présentent l’avantage de nous rassasier rapidement et d’avoir un index glycémique faible. De nombreux candidats à la perte de poids la privilégient ! Mais pour profiter de ses multiples bienfaits, mieux vaut opter pour la version « faite maison » ! Idéal pour chasser les sucres cachés dans les préparations industrielles. Autre intérêt, vous pourrez contrôler la quantité de sel.

Populaires et économiques, les soupes ne riment pas avec routine. En automne, les étals regorgent de nombreux produits se prêtant à une déclinaison quasi-infinie de préparations. Courges et autres cucurbitacées bien sûr, légumes à feuilles vertes (chou frisé, cresson, épinard, mâche), mais aussi champignons, oignons, carottes, panais, endives et topinambours. Sans oublier les châtaignes ! Bref, le choix est vaste.

Salée ou sucrée

Sur la forme, chacun y trouvera son compte : velouté, potage, bouillon ou consommé, toutes les papilles seront comblées ! Pour les amateurs de goûts qui changent, là encore, les possibilités ne manquent pas. Des graines de courge, des noisettes concassées apporteront du croquant. Le lait de coco et la citronnelle dépayseront délicieusement le potiron. De leur côté, la coriandre et le citron vert apporteront un peu de peps à la carotte. Concernant cette dernière, pourquoi ne pas vous laisser tenter par notre recette de Soupe de carottes au curry.

Pour les amoureux des mariages détonants, notre Soupe pommes de terre et réglisse aura vite fait de les séduire. Et pour ceux que l’assiette fait voyager, voici 2 recettes qui les emmèneront en Asie : la soupe Mékong et la soupe indienne.

Enfin, les becs sucrés ne sont pas en reste puisque qu’en suivant ce lien, vous trouverez de quoi réaliser une Soupe fraîche de fraises au thé à la menthe. Ou pourquoi pas une Soupe de poires au vin rouge.

