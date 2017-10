Menus-Santé : le printemps de la rhubarbe

Sa douceur acidulée régale les papilles printanières. Cette semaine, nos chefs-santé (www.ma-cuisine-ma-sante.fr) mettent l’accent sur la rhubarbe, un légume – mais si…- bien souvent cantonné à la confiture ou à la compote… Mas sa « palette » est bien plus large…

Rheum rhaponticum appartient à la famille des polygonacées, comme l’oseille et le sarrasin ! Il en existerait une vingtaine de variétés. Mais seules les rhubarbes aux tiges épaisses et croquantes sont comestibles. Après bien sûr être passé par la fastidieuse étape du pelage… Riche en eau (94% pour 100g), elle renferme de la vitamine C en abondance mais aussi du potassium, surtout si vous la consommez…crue.

La rhubarbe est connue pour ses propriétés purgatives, vermifuges et encore cholagogues, en référence à l’évacuation de la bile vers l’intestin. Bon à savoir mais sans surprise, elle multiplie son potentiel calorifique lorsqu’elle est cuisinée avec une grande quantité de sucre.

Avec viandes ou poissons…

Sur l’étal du marchand, choisissez les pièces aux tiges bien fermes et cassantes, sans taches. A la maison, plongez-les, une fois pelées et coupées en cube, dans une casserole avec un fond d’eau, pour obtenir une délicieuse compote, confiture ou autre marmelade. Un régal, y compris si vous y ajoutez un zeste de citron, de cannelle ou de gingembre. Vous pouvez également associer la rhubarbe à d’autres fruits comme la pomme ou la fraise.

Toujours au rayon desserts, elle trouvera une bonne place sur vos tartes et crumbles, dans un muffin ou sous forme glacée, en sorbet ou en crème. Plus inattendu, la rhubarbe accompagne avec autant de délicatesse vos viandes et poissons. Elle peut volontiers remplacer la canneberge dans de nombreuses recettes. Profitez-en. C’est au printemps que sa saveur connaît son apogée !

