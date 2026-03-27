Météo : les variations de température nous rendent-elles malades ?

Les variations de températures que connait actuellement la France hexagonale nous rendent-elles plus vulnérables aux maladies ? Quand le thermomètre joue au yo-yo, risque-t-on vraiment d’attraper un rhume ou une grippe ?

Pourquoi les changements météorologiques nous affectent-ils ? En fait, ce n’est pas le froid qui rend malade, mais les virus. Le simple fait de passer du chaud au froid ne génère ni rhume ni grippe. Pour tomber malade, il faut être exposé à un agent pathogène, un virus.

Mais alors pourquoi semble-t-on plus vulnérable quand le temps change ?

Si les variations de température ne créent pas les virus, elles peuvent néanmoins favoriser leur propagation. Les fluctuations météorologiques modifient considérablement nos habitudes. Quand il fait froid, nous nous réfugions à l’intérieur, souvent dans des espaces confinés et mal ventilés. Ces dernières semaines, nous avons alterné entre moments en extérieur lors des journées douces et repli dans des espaces clos lorsque le thermomètre chutait. Ce phénomène crée des conditions idéales pour la transmission des virus respiratoires : des espaces confinés et mal ventilés, un contact prolongé avec d’autres personnes potentiellement porteuses de virus…

Des effets physiologiques réels

Les changements brusques de pression atmosphérique qui accompagnent souvent les variations de température peuvent aussi provoquer divers symptômes inconfortables :

raideurs articulaires ;

maux de tête ;

réactions allergiques ;

fatigue générale…

Ces symptômes, bien que n’étant pas des maladies infectieuses à proprement parler, peuvent affaiblir notre organisme et diminuer temporairement nos défenses immunitaires.

Comment se protéger lors des changements de temps ?

Face à ces défis météorologiques, voici des stratégies efficaces pour préserver votre santé :

Restez hydraté

L’hydratation est essentielle, quelle que soit la saison. On a tendance à moins boire quand il fait frais, mais notre corps a toujours besoin d’eau pour fonctionner de manière optimale, notamment pour maintenir l’intégrité des muqueuses qui constituent notre première ligne de défense contre les virus.

Misez sur une alimentation équilibrée

Les fruits et légumes frais apportent des vitamines et antioxydants essentiels au bon fonctionnement de votre système immunitaire.

Privilégiez un sommeil de qualité

Durant le sommeil, notre système immunitaire se régénère et se renforce. Visez sept à neuf heures de sommeil par nuit pour maintenir vos défenses naturelles à leur maximum d’efficacité.

Adaptez votre tenue à la météo

Couvrez particulièrement les extrémités de votre corps (tête, mains, pieds) lors des journées froides, car ces zones perdent rapidement de la chaleur. S’habiller en « couches » permet de s’adapter facilement aux variations de température au cours de la journée ; vous pourrez facilement retirer une épaisseur.

Maintenez une activité physique régulière

L’exercice modéré renforce le système immunitaire. Même par temps maussade, trouvez des alternatives en intérieur pour rester actif.