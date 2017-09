C’est dans un contexte de défiance vis-à-vis de la vaccination que la nouvelle ministre en charge de la Santé, Agnès Buzyn, a fait une annonce choc. Dans les colonnes du Parisien en effet, elle indique qu’elle « réfléchit à rendre obligatoires 11 vaccins» pour les nourrissons, contre 3 aujourd’hui.

« Aujourd’hui, seuls trois vaccins infantiles sont obligatoires (diphtérie, tétanos et polio) », explique Agnès Buzyn dans l’édition du 15 juin du Parisien. « Huit autres, dont la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, sont seulement recommandés. » La ministre souhaite les rendre obligatoires (ainsi que les oreillons, la rubéole, la bactérie Haemophilus influenzae, le pneumocoque et le méningocoque C) et ce pour une durée limitée (de 5 à 10 ans). En cause, la résurgence sur le territoire de certaines pathologies comme la rougeole.

Vers une polémique de l’obligation vaccinale ?

Contraindre les Français à vacciner les enfants est-il vraiment la solution ? Si la ministre déclare « détester la coercition », elle avance l’argument de « l’urgence de Santé publique ». « Dix enfants sont décédés de la rougeole (en France, ndlr) depuis 2008 », rappelle-t-elle. « Comme ce vaccin est seulement recommandé et non obligatoire, le taux de couverture est de 75% alors qu’il devrait être de 95% pour prévenir cette épidémie. Il y a des fois où l’obligation est une bonne chose pour permettre à la société d’évoluer. »

Une extension à d’autres vaccins

Autre problématique de poids : la grippe qui a encore tué plusieurs milliers de personnes cette année. L’idée d’une obligation vaccinale n’est encore une fois pas exclue par Agnès Buzyn. « J’en discuterai avec l’ordre des médecins et des pharmaciens », affirme-t-elle.