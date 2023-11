Moi(s) sans tabac : Tous ensemble pour arrêter !

Près de 6 fumeurs sur 10 souhaitent arrêter de fumer. Alors, c'est parti ! Avec le Mois sans tabac, organisé chaque année en novembre, rendez-vous est donné aux fumeurs pour qu'ils rejoignent un mouvement collectif les invitant à s'engager dans une démarche d'arrêt du tabac pendant un mois. En effet, réussir à arrêter de fumer pendant trente jours consécutifs multiplie par cinq les chances d'un sevrage définitif. Tout en sachant que l'échec n'est qu'une étape sur le chemin vers l'arrêt définitif du tabac.

À J-1, ce 31 octobre, 113 623 inscrits ont rejoint le mouvement. En participant à la 8e édition du Mois sans tabac tout au long de ce mois de novembre, Santé publique France et Tabac Info Service s’engagent à offrir au candidat une consultation avec des professionnels, à lui fournir des conseils quotidiens, et à l’intégrer dans un réseau d’entraide pour le soutenir dans cette démarche souvent difficile. Lors de l’édition 2022, il y avait eu 162 012 inscrits, dont 134 749 s’étaient abonnés au programme de soutien par e-mail.

De 25 % de fumeurs en 2023 à une génération sans tabac en 2032…

En France, le taux de fumeurs quotidiens se maintient à 25 %. Dans son Livre blanc paru en mai dernier, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) listait une série de mesures pour faire passer la prévalence des jeunes de 18 ans fumeurs sous la barre de 5 %. Par exemple, l’interdiction du filtre pour l’ensemble des produits du tabac est envisagée. Non seulement celui-ci facilite l’initiation au tabagisme, augmente l’addictivité et la toxicité du tabac, mais il n’a aucune justification sanitaire, contrairement à ce que l’on croit souvent. Une autre mesure suggérée est la « dé-commercialisation » progressive du tabac, avec le relèvement de l’âge légal de vente des produits du tabac, par exemple à 21 ans, et l’interdiction de la vente de tout produit du tabac aux personnes nées à partir de 2014. Le prochain Programme national de lutte contre le tabac 2023-2027 devrait s’inspirer de ces mesures.

Pourquoi rechuter n’est pas un échec ?

Pour ceux qui veulent se libérer de l’addiction au tabac, un point fondamental est de ne pas se laisser décourager par la rechute. Comme l’exprime Christiane Pochulu, patiente-experte atteinte de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et vice-présidente d’Alliance contre le tabac et de Santé respiratoire France, il faut apprendre des échecs et ces derniers constituent le chemin vers l’arrêt définitif du tabac : « J’ai rechuté à de nombreuses reprises avant d’arrêter de fumer, » reconnaît-elle. « S’il est indéniable que l’échec fait partie de ce processus, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt : cela reste un échec. Toutefois, de l’expérience que j’ai acquise à travers ces rechutes, je peux tirer 5 leçons. Tout d’abord, lors de mes tentatives pour arrêter de fumer, je me suis familiarisée avec les symptômes du sevrage, les sensations physiques et émotionnelles, positives comme négatives, pour mieux les appréhender. »

En outre, ces occasions manquées lui ont permis de repérer les déclencheurs, ces éléments souvent liés à des émotions puissantes qui suscitent l’envie de fumer, et qui ont conduit à ses rechutes. « Je suis ainsi devenue beaucoup plus consciente de mes fragilités face à la cigarette et des pièges qu’elle tend devant moi. » De plus, Christiane Pochulu a pu réfléchir aux plans d’action qu’elle avait choisis lors de ses différentes tentatives. « Les ai-je pleinement respectés », s’interroge-t-elle, « notamment s’ils avaient été élaborés en collaboration avec mon médecin traitant ou un tabacologue ? Était-ce à chaque fois le plan d’action approprié à ma situation ? ». Enfin, une autre question que l’on doit se poser, d’après elle, est celle-ci « ai-je reçu un soutien adéquat, ou au contraire celui-ci s’est-il révélé inefficace ? ». Répondre à ces questions lui a permis d’être plus avertie face aux pièges du tabac et du sevrage.

Au final, selon Christiane Pochulu, « un fumeur souhaitant arrêter de fumer peut se dire que lorsqu’il prendra cette décision définitive, il pourra mettre à profit ces enseignements acquis à travers ses échecs précédents. Car bien que l’on puisse citer des cas exceptionnels de personnes ayant réussi à arrêter du jour au lendemain sans rechuter, en réalité la grande majorité des fumeurs connaissent une ou plusieurs rechutes. »

Le mois sans tabac en pratique

à Pour s’inscrire : https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

(Application gratuite sur Google Play et App Store)

Plusieurs outils accessibles gratuitement :

– Le site internet tabac-info-service.fr propose des contenus d’aide et des outils d’accompagnement (mise en contact avec un tabacologue, témoignages, questions/réponses…) ;

– Le 39 89, numéro d’aide à distance de Tabac info service, qui permet la mise en relation avec un tabacologue et propose un suivi gratuit.

– L’application d’e-coaching Tabac info service, conçue par l’Assurance Maladie en partenariat avec Santé publique France et avec le concours de la Société francophone de tabacologie. Elle propose un programme d’e-coaching personnalisé pour optimiser les chances d’arrêt du tabac.