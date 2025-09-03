Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 770 articles

Mon ado a honte de moi : que faire ?

03 septembre 2025

Vous avez parfois l’impression que votre ado a honte de vous et qu'il ne veut pas être vu avec vous ? Ne dramatisez pas et restez calme, il s'agit d'une phase transitoire, tout à fait normale.

Il vous reproche de parler trop fort ? Il trouve vos tenues vestimentaires résolument ringardes ? Autre exemple : impossible pour vous de l’enlacer en public, a fortiori devant ses camarades ? C’est un fait : votre ado a honte de vous. Et… « c’est tout à fait normal », rassure Frédérique Pouzol, psychopraticienne à Opio (Alpes-Maritimes).

En construction…

« La honte qu’il peut ressentir constitue un cap de son développement et même de la construction de son identité », explique-t-elle. Et cela peut commencer très tôt, vers 12-13 ans… Autrement dit, à « un âge où il a besoin de s’individualiser. Face à ses pairs, ce clan, ce groupe d’amis auquel il se sent appartenir, c’est une façon de dire : ‘regardez, je ne suis pas comme mes parents. Je ne veux pas être associé à telle ou telle chose qu’ils rapportent’ ».

Regard des pairs

Comme elle le souligne : « la honte se construit dans le regard de l’autre ». Ce qui signifie, que s’il sent dans celui-ci une gêne ou un malaise, il n’aura qu’une envie : s’en dissocier. « Car cette parole ou comportement de son parent, représente également une menace à l’image sociale qu’il est en train d’essayer de se créer ».

Gestion en douceur

Du côté du papa comme de la maman, ce peut être autant de situations difficiles à comprendre et à gérer… « Et pour cause, de référent absolu, vous passez  à persona non grata », enchaîne-t-elle. Inutile pourtant de monter dans les tours. Bien au contraire : « il faut que les parents comprennent que ces réactions ne sont pas dirigées contre eux. Elles font partie d’un processus pour se différencier et devenir un individu à part entière ».

En conséquence :

  • Laissez couler ! « Dédramatisez en lui disant que vous avez compris : ‘ok, je comprends ce que tu ressens. Tu trouves ringarde la musique que j’écoute mais c’est mon époque et j’aime bien’…»
  • N’en rajoutez-pas face à ses camarades, au risque qu’il se sente vexé voire humilié. Et Frédérique Pouzol de conclure : « étape du processus de séparation, ce sentiment de honte qui lui est lié est aussi le signe que les parents ont fait le travail ».

  • Source : Interview de Frédérique Pouzol, 1er septembre 2025

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

Les oméga 3 pour prévenir la myopie chez les enfants
Lire la suite
Nutrition : c’est quoi un bon goûter ? (Vidéo)
Lire la suite
Mon ado a honte de moi : que faire ?
Lire la suite
La musique, un remède inattendu contre le mal des transports
Lire la suite
Santé mentale en France : 1 jeune sur 4 souffre de dépression
Lire la suite
1 personne sur 8 souffre de problèmes de santé mentale dans le monde
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Nutrition : c’est quoi un bon goûter ?

SUIVANTE

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils