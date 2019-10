Mon enfant a du mal à dormir

« Un dernier câlin », « J’ai soif », « Je n’ai pas envie de me coucher ». Pour certains parents, le sommeil de leur enfant n’est pas de tout repos et impacte leurs nuits. Mais ce n’est pas une fatalité. Voici quelques conseils pour aider votre enfant à mieux dormir.

Le sommeil, c’est la moitié de la vie d’un enfant. C’est dire son importance. Résultat, de nombreux troubles sont associés lorsque ses nuits sont courtes et/ou agitées : troubles de l’attention à l’école, troubles du comportement et de l’humeur, risque d’obésité plus tard dans la vie… Il est donc primordial de trouver des solutions pour aider votre enfant à mieux dormir… et vous éviter de sombrer vous aussi dans l’épuisement.

Commençons par l’heure du coucher. Elle ne correspond pas à l’heure d’endormissement. Ce moment d’aller au lit doit être une période de « mise au calme » afin de faciliter l’assoupissement. Cela peut passer par des histoires, des berceuses… Bref, un vrai petit rituel à respecter chaque soir. Et, bien évidemment, pas de jeux sur écrans, de bagarre ou de télévision qui auront tendance à exciter votre bambin.

Les difficultés d’endormissement et de sommeil peuvent aussi, comme chez les adultes, être liées à l’anxiété. Peur du noir, un problème sur la cour d’école durant la journée… Interrogez-le sur ce qui le tracasse. Cela suffit souvent à arranger les choses.

Posez des limites. Un enfant qui sait qu’il peut vous appeler à n’importe quel moment de la nuit aura tendance à en profiter. Donc, ne vous précipitez pas au moindre « MAMAANN ! » ou « PAPAAA ! ». Laissez-lui une chance de se rendormir par lui-même. Et ne restez pas avec lui jusqu’à ce qu’il s’endorme. S’il se réveille et voit que vous n’êtes plus là, forcément, il vous appellera.

Un enfant a aussi besoin de bouger dans la journée. Maintenez une activité physique régulière. Voilà qui l’aidera non seulement à s’endormir mais aussi à rester dans les bras de Morphée toute la nuit. Une chambre fraîche, sombre et calme participe enfin à ces processus.