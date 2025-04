Mon enfant tape, mord… Comment réagir ?

Si votre enfant commence à taper ou à mordre ses camarades, il est normal d’être déstabilisé. Comment expliquer ce comportement agressif chez un tout-petit ? Et surtout, comment réagir face à ce type de situations sans tomber dans l’excès ?

Entre 14 et 18 mois, l’agressivité apparaît naturellement chez l’enfant, en même temps que les frustrations liées à l’autonomie. En effet, l’enfant découvre que les choses ne se passent pas toujours comme il le souhaite et, parfois, il ne parvient pas à exprimer autrement sa colère ou son inconfort. Mordre, taper ou pousser sont des comportements qui permettent également à l’enfant d’explorer ses limites et de tester les réactions de son entourage.

L’importance d’une réponse ferme mais bienveillante

Face à ce type de comportements, la première règle est de garder son calme. Crier, punir ou répondre par la violence n’est jamais la solution. Au contraire, cela peut accentuer la confusion de l’enfant, qui cherche une réponse claire à son acte. Mais il est crucial de ne pas accepter que votre enfant vous tape ou vous morde, même s’il est petit. Si l’enfant mord ou tape, il faut lui montrer, avec fermeté, que ce comportement est inacceptable.

À cet âge, l’enfant a besoin de limites. Dire « non » de manière calme, mais déterminée, est essentiel pour lui faire comprendre qu’il ne peut pas tout faire. Accompagnez ce « non » d’une explication simple. Par exemple : « Non, on ne mord pas, ça fait mal ». Cette réaction doit être cohérente et répétée à chaque fois que l’enfant réagit de manière agressive. L’idée est de lui montrer que chaque action entraîne une conséquence.

L’apprentissage de la frustration

C’est aussi l’occasion de commencer à l’aider à gérer ses frustrations. Vous pouvez l’accompagner en lui offrant un câlin ou en l’aidant à exprimer son ressenti avec des mots : « Tu es en colère, je comprends ». Ce soutien affectif est essentiel pour qu’il apprenne à faire face à ses émotions de manière plus saine.