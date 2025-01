Montres connectées : des nids à microbes à votre poignet

Fréquence cardiaque, sommeil, nombre de pas quotidiens… Les montres connectées renseignent sur bon nombre d’éléments relatifs à notre santé. Mais leurs bracelets présentent un niveau de contamination bactérienne préoccupant.

Aujourd’hui, pour beaucoup d’entre nous et après la pandémie de Covid-19, le lavage des mains est devenu un réflexe. Mais certains ustensiles de notre quotidien mériteraient la même attention.

Prenons le bracelet de montre que vous portez actuellement à votre poignet et qui est probablement plus sale que vous ne le pensez. Des chercheurs de la Florida Atlantic University ont récemment fait une découverte stupéfiante : en testant une vingtaine de bracelets connectés, ils se sont aperçus que 95 % hébergeaient des bactéries potentiellement dangereuses, notamment des staphylocoques et E. coli.

Tous les bracelets ne sont pas égaux

L’étude révèle que certains matériaux sont plus propices au développement bactérien que d’autres. Les bracelets en tissu, plastique et caoutchouc se sont révélés être les plus contaminés, tandis que les bracelets métalliques présentaient les taux de bactéries les plus faibles. Des conclusions tirées sur des bracelets connectés, mais qui, sans nul doute, sont aussi valables pour les montres classiques.

Les facteurs aggravants

Certaines habitudes semblent augmenter la prolifération bactérienne : la transpiration pendant l’exercice physique, le contact avec des animaux, le manque de nettoyage régulier…

Quels sont les risques ?

Bien que les infections graves soient rares, les bactéries présentes peuvent provoquer :

des éruptions cutanées ;

des troubles gastro-intestinaux ;

des complications plus sérieuses chez les personnes immunodéprimées.

La solution : un nettoyage quotidien simple

Heureusement, la solution est simple et efficace. Les tests ont démontré que nettoyer son bracelet avec un spray désinfectant permettait d’éliminer 99,99 % des bactéries en seulement 30 secondes. Les auteurs recommandent en outre un nettoyage quotidien du bracelet, à l’instar des téléphones portables qui sont également des nids à bactéries notoires.