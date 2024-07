Morsures d’araignées : quels sont les risques ?

En Sicile, un carabinier du service d'escorte du tribunal de Palerme est décédé une semaine après avoir été mordu par une araignée violoniste. Les arachnides représentent-elles un réel danger ou s’agit-il d’un cas isolé ?

En Italie, la Rai rapporte le cas de Franco Aiello, 52 ans. En jardinant, ce dernier s’est fait mordre par une araignée violoniste (en raison d’une tache présente sur le corps qui rappelle l’instrument de musique). Il s’est alors rendu compte que sa cheville était devenue rouge. Après quelques jours, il a été admis à l’hôpital de Cervello. Puis la situation s’est aggravée. Le patient est décédé au bout d’une semaine.

Comme l’explique le média italien, « aussi appelée Loxosceles rufescens, l’araignée violoniste est assez petite, ne dépasse pas 9 mm de corps et peut atteindre un maximum de 4-5 cm avec ses pattes. C’est une espèce très craintive et peu agressive, qui préfère s’échapper lorsque cela est possible. Les morsures sont plus probables si elle se réfugie dans des chaussures ou des vêtements et est écrasé par inadvertance. »

Araignée violoniste, quels risques ?

Ce type d’araignée privilégient les régions chaudes. On la retrouve ainsi autour du bassin méditerranéen. « Au début, les humains ne se rendent pas compte de la morsure. Puis un gonflement, une rougeur et une sensibilité peuvent apparaître dans les 8 heures qui suivent », explique le Missouri Department of conservation aux Etats Unis. « Si la mort par morsure d’araignée recluse brune (un autre nom pour l’araignée violoniste, ndlr) est très peu probable, la peau au niveau de la morsure peut s’ulcérer plusieurs jours plus tard, formant une plaie ouverte profonde qui cicatrise lentement et qui est susceptible de s’infecter. » Les personnes fragiles (immunodéprimées, allergiques…) doivent donc être particulièrement vigilantes.

En règle générale, les araignées sont-elles dangereuses ?

Ce triste épisode rappelle pourquoi les araignées trainent derrière elles une mauvaise réputation. Certains en sont même phobiques (c’est l’arachnophobie). Mais en réalité, en France, les araignées sont généralement inoffensives. Seules quelques espèces dans le monde possèdent des crochets suffisamment longs pour pénétrer la peau humaine et un venin suffisamment puissant pour tuer.

En règle générale, une morsure d’araignée ressemble à n’importe quelle autre piqûre d’insecte : une bosse rouge, enflammée, parfois accompagnée de démangeaisons ou de douleurs sur la peau. Elle peut même passer inaperçue.

Malgré tout, ce cas italien rappelle qu’il faut rester attentif, surtout si vous êtes allergique. Si une réaction locale continue de s’aggraver pendant plus de 24 heures (une rougeur qui se propage, une douleur accrue, une nécrose, de la fièvre, de la fatigue…), consultez un médecin.