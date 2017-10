Comme c’est le cas chaque année, les Nations-Unies publient leur rapport sur la mortalité infantile dans le monde. Malgré « une baisse constate parmi les moins de 5 ans », les chiffres sont toujours aussi affolants : chaque minute, dans le monde, 10 enfants meurent avant leur cinquième anniversaire…

Selon les Nations-Unies, « le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans n’a jamais été aussi bas : 5,6 millions en 2016, contre près de 9,9 millions en 2000 ». Soit une baisse de 43% en 16 ans. En revanche, le rapport, intitulé Levels and Trends in Child Mortality 2017 (Niveaux et tendances 2017 en matière de mortalité infantile) pointe une augmentation de la proportion des décès d’enfants durant les 28 premiers jours de vie. Elle passée de 41 % à 46 % au cours de la même période.

La plupart des décès néonatals sont survenus dans deux régions : l’Asie du Sud (39%) et l’Afrique subsaharienne (38%). Et cinq pays en concentrent la moitié : l’Inde (24%), le Pakistan (10%), le Nigéria (9%), la République démocratique du Congo (4%) et l’Éthiopie (3%).

Le poids des décès à la naissance…

La pneumonie et la diarrhée ont provoqué respectivement 16% et 8% de ces décès. Les auteurs citent également les complications liées à une naissance prématurée ainsi que celles associées à l’accouchement ou à la naissance, responsables de 30 % des décès néonatals. C’est ainsi qu’en 2016, environ 2,6 millions de petits ont succombé à la naissance.

« Il est possible de mettre un terme aux décès évitables d’enfants en facilitant le suivi de la grossesse et la prise en charge de l’accouchement par des professionnels de la santé qualifiés », poursuivent-ils. Avant d’évoquer « l’amélioration de l’accès à des interventions vitales, telles que la vaccination, l’allaitement et la prise de médicaments peu onéreux, ainsi que l’accès à l’eau et à l’assainissement, des ressources dont restent privées les communautés les plus démunies dans le monde ». Pour accéder au rapport (en anglais pour le moment) : http://bit.ly/2xPPjVu.