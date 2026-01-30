Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 264 articles

Musculation : comment agir face à un ado accro ?

30 janvier 2026

Des pectoraux volumineux, des abdos saillants… Le mythe d’un corps soi-disant parfait, obnubile certains adolescents, bien souvent sous l’influence négative des réseaux sociaux. Avec quels risques ?

Un phénomène de société ? « A l’adolescence le corps devient très important, explique Florence Millot, psychologue pour enfants et adolescents. C’est l’âge où on se compare beaucoup, où on cherche sa place et où l’estime de soi est fragile. » 

Comme elle le rappelle, « l’activité physique en soi est presque toujours bénéfique. Le problème, c’est l’excès ». Et la musculation ne fait pas exception.

Blessures, fatigue… 

Dans pareilles situations, « l’on peut alors voir apparaître des blessures, de la fatigue, mais aussi une vraie souffrance psychologique avec l’impression de ne jamais en faire assez, plaide-t-elle.Quand  le sport devient une obligation plutôt qu’un plaisir, c’est un signal d’alerte ».

Sur les réseaux, des corps parfaits 

L’influence des réseaux sociaux apparaît « énorme ». Et pour cause, à longueur de journée, « les ados voient des corps parfaits, très musclés, très secs souvent retouchés ou irréalistes. Cela crée une pression : ils ont l’impression qu’il faut leur ressembler pour être aimé ou respecté ». Sans compter les conseils « pas toujours fiables » qui irriguent les vidéos en lien avec « des régimes extrêmes, le fait qu’il faille recourir à des compléments alimentaires, des poudres, ou autres programmes trop intenses… »

Des défis aussi… 

Florence Millot alerte particulièrement sur les défis sportifs très populaires sur internent, en référence notamment à des programmes intensifs popularisés par des influenceurs célèbres. « Ils sont à décrypter avec le parent, recommande-t-elle. Si ces contenus peuvent motiver, ils ne sont pas toujours adaptés à un adolescent ».  Parce qu’ils présentent une montée en charge trop rapide ou demandent beaucoup trop d’entraînement, très peu de repos ou poussent à transformer son corps très vite. « Pour un ado en pleine croissance, ça peut être trop difficile voire risqué pour sa santé ».

Quand consulter ? 

Selon Florence Millot, « tout dépend de la distance que le jeune arrive à garder ». Toujours est-il qu’elle préconise de consulter un médecin ou un psychologue quand « on sent que le jeune se met en danger ou que tout son équilibre dépend uniquement du sport ». Les principaux symptômes :

  • la survenue de « blessures répétées mais ignorées» ;
  • l’ado ne parle plus que de son corps ;
  • s’entraîne tous les jours, sans repos ;
  • culpabilise s’il rate une séance ;
  • mange très peu ou prend beaucoup de poudres protéinées ;
  • s’isole, semble triste,ou devient irritable.

Avec le soutien d’un professionnel, « l’objectif est de remettre du cadre et de protéger sa santé. L’idée n’est pas d’arrêter le sport, mais au contraire de l’aider à rester un soutien, et non pas une pression », conclut-elle.

  • Source : Interview de Florence Millot, 26 janvier 2026

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Vincent Roche

Ménopause : la masturbation pour soulager les symptômes ?
Lire la suite
Syndrome de la vessie timide : quand uriner hors de chez soi devient impossible
Lire la suite
Musculation : comment agir face à un ado accro ?
Lire la suite
Dickpics non sollicitées : quand l’image devient une violence
Lire la suite
Nipah : 5 choses à savoir sur ce virus transmis par les chauves-souris
Lire la suite
Nez bouché : les inhalations sont-elles efficaces et sans danger ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Grossesse : à terme mais aucun signe de travail, que faire ?

SUIVANTE

Synéchie utérine : ces mauvaises cicatrisations qui nuisent à la fertilité

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils