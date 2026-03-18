Cancer : pourquoi avons-nous tant de mal à adopter des comportements préventifs ?

Une étude du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) révèle les obstacles qui freinent l'adoption des recommandations de prévention du cancer, malgré une forte motivation des Européens.

Si la majorité des Européens souhaitent réduire leur risque de développer un cancer, ils font face à de nombreux obstacles qui compliquent l’adoption de comportements de prévention au quotidien. C’est ce que révèle une étude coordonnée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et publiée le 18 mars dans The Lancet Regional Health – Europe.

De la motivation et des obstacles

Cette recherche, menée auprès de 141 adultes dans neuf pays de l’Union européenne, s’est intéressée à la perception des conseils de prévention du cancer et aux facteurs qui influencent la capacité des personnes à adopter les bons comportements.

Si les participants ont exprimé une forte volonté de mener une vie plus saine et de réduire leur risque de cancer, ils ont également souligné plusieurs obstacles qui rendent difficile le maintien de ces comportements préventifs :

un faible niveau de connaissances en matière de santé ;

la désinformation circulant sur les facteurs de risque ;

le coût souvent élevé d’une alimentation saine ;

le manque de temps (pour pratiquer une activité physique, cuisiner…) lié aux responsabilités professionnelles et familiales ;

Les normes sociales autour de comportements comme la consommation d’alcool…

« Beaucoup de personnes souhaitent prendre des mesures pour réduire leur risque de cancer, mais leur capacité à le faire est souvent conditionnée par leur environnement de vie et de travail », explique le Dr Ariadna Feliu, chercheuse en épidémiologie environnementale et modes de vie à l’Imperial College de Londres et principale autrice de ce travail. La scientifique appelle ainsi à « créer des environnements favorables qui rendent les choix sains les plus faciles pour tous ».

Un code méconnu

L’étude a également révélé que la connaissance du Code européen contre le cancer reste limitée. Seulement 24 % des participants ont déclaré en avoir déjà entendu parler.

Ce code, une initiative du CIRC cofinancée par la Commission européenne, fournit 14 recommandations (allant du tabagisme au surpoids en passant par l’exposition au soleil ou la pollution atmosphérique…) fondées sur des preuves scientifiques pour aider les citoyens à réduire leur risque de cancer.

Pour retrouver ces 14 recommandations, cliquez ici.