Santé mentale : qu’y a-t-il derrière l’obsession du rangement ?

« Pour déterminer le côté pathologique d’un comportement, décrit Claire Faye, psychologue et coach en organisation et rangement, il convient de déterminer la présence de trois éléments :
1 – ce que l’on pourrait appeler la bizarrerie, (comme le fait de passer l’aspirateur 12 fois par jour !)
2- deux, l’inefficacité. En effet, pour reprendre l’exemple de l’aspirateur, à partir d’un certain stade, l’action en question ne vise plus à nettoyer le sol
3- la souffrance ressentie », si l’action n’est pas réalisée.
Lorsque ces trois conditions sont rassemblées, les spécialistes parlent alors de trouble obsessionnel dans le sens où le rangement, ou le nettoyage, constitue ainsi l’obsession qui permet de gérer une anxiété sous-jacente. Ce peut être a minima « chaque objet doit toujours être à la même place déterminée ». Ou, de façon plus prononcée « en présence de comportements répétitifs » susceptibles d’occasionner une forme de souffrance s’ils ne sont pas réalisés.
Anxiété donc, et un besoin de contrôle pour le contrôle : « quand vous passez votre temps à ranger, c’est que la place des choses est importante et qu’il y a une nécessité de contrôle sur l’environnement », poursuit Claire Faye. Et de poursuivre : « si votre bien-être passe par le contrôle absolu de ce qui vous entoure, c’est que sans doute, cela sert à apaiser votre anxiété ».
En effet, si certaines personnes trouvent inspiration et créativité dans le désordre, d’autres en revanche, associent leur environnement immédiat à l’ordre qu’il doit y avoir dans leur tête ! Ce n’est pas parce que vous aimez que ce soit bien rangé que vous souffrez de TOC. C’est si cette situation est source de souffrances qu’une prise en charge psychothérapeutique peut être envisagée. L’enjeu sera de déterminer les ressorts et la source de l’anxiété. A quoi est-elle due ? A quand remonte-t-elle ? Et ainsi trouver des solutions.
Source : Interview de Claire Faye, 16 mars 2026
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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