Musique trop forte : 1 milliard de jeunes à risque de surdité

Oreillettes, salles de concert ou boîtes de nuit. Les oreilles des adolescents et des jeunes adultes sont largement mises à rude épreuve. A tel point que – selon un travail publié dans le British Medical Journal – 1 milliard d’entre eux seraient à risque de développer une surdité précoce.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 430 millions de personnes dans le monde souffrent actuellement d’une perte auditive invalidante. Et les choses risquent de ne pas s’arranger, notamment parmi le jeune public. La mauvaise utilisation des smartphones, via des écouteurs et des oreillettes, et la fréquentation de salles de concert bruyantes les exposent à de graves troubles auditifs.

Différents travaux ont déjà montré que, dans les oreillettes, les volumes sonores dépassent souvent les 105 décibels (dB). Quant à ceux des lieux de divertissement, ils varient de 104 à 112 dB.

Cette fois-ci, une équipe internationale a souhaité évaluer la prévalence de ces pratiques d’écoute dangereuses afin d’estimer le nombre de personnes susceptibles de présenter une perte auditive. Ils ont ainsi regroupé les résultats de 33 études provenant de 20 pays et comprenant près de 20 000 participants âgés de 12 à 34 ans.

Premier constat : 1 ado sur 4 et 1 jeune adulte sur 2 ont une pratique d’écoute dangereuse. Sur la base de ces chiffres, les chercheurs estiment que le nombre d’adolescents et de jeunes adultes qui sont à risque de perte auditive varie de 0,67 à 1,35 milliard.

Les auteurs, s’adressant aux décideurs publics, mais aussi aux industriels, expliquent qu’il « est urgent de promouvoir des pratiques d’écoute sûres. »

A noter : Il faut plus de 16 heures de repos à nos oreilles pour récupérer 2 heures passées dans une discothèque à 105 dB.