Myoclonie nocturne : pourquoi sursaute-t-on en s’endormant ?

Vous avez déjà eu cette sensation de sursauter au moment de vous endormir ? Ce phénomène courant a un nom : la secousse hypnique ou myoclonie nocturne. Et, bien qu'il puisse être surprenant, ce phénomène est généralement inoffensif.

Également appelée sursaut du sommeil ou secousse myoclonique, la secousse hypnique provoque cette sensation de spasme au moment de s’endormir. Ces mouvements affectent généralement un seul côté du corps, comme un bras ou une jambe. Bien que surprenants, ils sont complètement normaux et sans gravité. Selon la Fondation du sommeil américaine, 70 % des gens en ont déjà fait l’expérience.

Le cerveau trompé

Alors d’où viennent ces sursauts ? Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude leur origine, mais plusieurs théories existent. Ils proviendraient en fait de la même région du cerveau que celle qui contrôle les sursauts lorsque l’on est éveillé. Lorsque vous vous endormez, un dysfonctionnement se produirait entre les nerfs du tronc cérébral réticulaire, créant une réaction qui mène au spasme.

Par exemple, il est tout à fait normal que vos muscles se relâchent au moment où vous vous assoupissez. Mais votre cerveau peut considérer – à tort – que vous êtes en train de tomber et réagisse par des contractions musculaires.

Certains facteurs peuvent aussi augmenter le risque de secousses hypniques :

Les stimulants comme la caféine et la nicotine

C’est bien connu, ces substances favorisent l’éveil. Elles peuvent également rester dans l’organisme pendant plusieurs heures, perturbant ainsi le sommeil.

L’exercice physique en soirée

Si elle est bénéfique pour le sommeil, une activité trop vigoureuse le soir peut vous rendre plus alerte, favorisant les sursauts hypniques.

Le stress et l’anxiété

Le stress quotidien conduit à une privation de sommeil, augmentant ainsi le risque de sursauts. Lorsque vous êtes stressé, vos niveaux de cortisol restent élevés pendant le sommeil, le rendant moins réparateur.

Peut-on réduire la fréquence de ces sursauts ?

S’il semble impossible d’éliminer complètement ces spasmes, vous pouvez réduire leur fréquence et leur intensité. Et ce, en adoptant de meilleures habitudes de sommeil :

couchez-vous et levez-vous à la même heure tous les jours ;

réglez la température de votre chambre entre 18 et 20°C ;

rendez votre chambre aussi sombre et calme que possible ;

n’utilisez pas d’appareils électroniques au moins une heure avant de vous coucher.

Par ailleurs, jouez sur les facteurs favorisants. Réduisez votre stress grâce à des techniques de relaxation, faites de l’exercice quotidiennement pour diminuer votre niveau de stress (en évitant de pratiquer trop tard le soir), limitez votre consommation de caféine et évitez la nicotine et l’alcool.