Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 845 articles

Myoclonie nocturne : pourquoi sursaute-t-on en s’endormant ?

24 septembre 2025

Vous avez déjà eu cette sensation de sursauter au moment de vous endormir ? Ce phénomène courant a un nom : la secousse hypnique ou myoclonie nocturne. Et, bien qu'il puisse être surprenant, ce phénomène est généralement inoffensif.

Également appelée sursaut du sommeil ou secousse myoclonique, la secousse hypnique provoque cette sensation de spasme au moment de s’endormir. Ces mouvements affectent généralement un seul côté du corps, comme un bras ou une jambe. Bien que surprenants, ils sont complètement normaux et sans gravité. Selon la Fondation du sommeil américaine, 70 % des gens en ont déjà fait l’expérience.

Le cerveau trompé

Alors d’où viennent ces sursauts ? Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude leur origine, mais plusieurs théories existent. Ils proviendraient en fait de la même région du cerveau que celle qui contrôle les sursauts lorsque l’on est éveillé. Lorsque vous vous endormez, un dysfonctionnement se produirait entre les nerfs du tronc cérébral réticulaire, créant une réaction qui mène au spasme.

Par exemple, il est tout à fait normal que vos muscles se relâchent au moment où vous vous assoupissez. Mais votre cerveau peut considérer – à tort – que vous êtes en train de tomber et réagisse par des contractions musculaires.

Certains facteurs peuvent aussi augmenter le risque de secousses hypniques :

  • Les stimulants comme la caféine et la nicotine

C’est bien connu, ces substances favorisent l’éveil. Elles peuvent également rester dans l’organisme pendant plusieurs heures, perturbant ainsi le sommeil.

  • L’exercice physique en soirée

Si elle est bénéfique pour le sommeil, une activité trop vigoureuse le soir peut vous rendre plus alerte, favorisant les sursauts hypniques.

  • Le stress et l’anxiété

Le stress quotidien conduit à une privation de sommeil, augmentant ainsi le risque de sursauts. Lorsque vous êtes stressé, vos niveaux de cortisol restent élevés pendant le sommeil, le rendant moins réparateur.

Peut-on réduire la fréquence de ces sursauts ?

S’il semble impossible d’éliminer complètement ces spasmes, vous pouvez réduire leur fréquence et leur intensité. Et ce, en adoptant de meilleures habitudes de sommeil :

  • couchez-vous et levez-vous à la même heure tous les jours ;
  • réglez la température de votre chambre entre 18 et 20°C ;
  • rendez votre chambre aussi sombre et calme que possible ;
  • n’utilisez pas d’appareils électroniques au moins une heure avant de vous coucher.

Par ailleurs, jouez sur les facteurs favorisants. Réduisez votre stress grâce à des techniques de relaxation, faites de l’exercice quotidiennement pour diminuer votre niveau de stress (en évitant de pratiquer trop tard le soir), limitez votre consommation de caféine et évitez la nicotine et l’alcool.

  • Source : https://www.sleepfoundation.org/parasomnias/hypnic-jerks

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Myoclonie nocturne : pourquoi sursaute-t-on en s’endormant ?
Lire la suite
5 raisons de consommer des champignons
Lire la suite
Faut-il vraiment utiliser une crème de jour avec un filtre UV ? (Vidéo)
Lire la suite
Sentiment de culpabilité permanent ? Voici comment en finir
Lire la suite
17 cas de légionellose à Albertville : 5 choses à savoir sur cette infection
Lire la suite
Alimentation : qu’est-ce que l’hexane dont Greenpeace demande l’interdiction ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Faut-il vraiment utiliser une crème de jour avec un filtre UV ?

SUIVANTE

Quel petit-déjeuner pour attaquer la journée du bon pied ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils