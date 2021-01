Naissance et Covid-19 : un retour à la maison en toute sécurité

L’épidémie de Covid-19 continue de distiller son lot d’incertitudes. La période qui suit l’accouchement n’échappe pas à la règle. De retour à la maison, quelle attitude adopter pour protéger votre petit ? Devez-vous accepter les visites ? Autant de questions qui méritent un éclairage.

Pendant l’épidémie de coronavirus, comment s’effectue un retour à la maison en toute sérénité ? Cette question, chaque nouveau parent se l’est immanquablement posé.

L’arrivée de votre enfant doit être suivie par des examens réguliers. La plupart du temps, pour plus de sérénité, vous avez organisé votre suivi et celui de votre bébé dès le 9e mois de votre grossesse. Dans le cas contraire, la maternité l’organisera avec vous avant la sortie. Pour faciliter votre retour à la maison, vous pouvez bénéficier à votre domicile d’un suivi par une sage-femme pour vous et votre enfant. Et une consultation est à prévoir entre le 6e et le 10e jour, de préférence avec un pédiatre, ou avec un médecin généraliste. Ça, ce sont les procédures classiques.

Quid de l’allaitement ?

Mais au quotidien, d’autres interrogations voient le jour. Par exemple, pouvez-vous allaiter Bébé en toute sécurité? En fait, dans la mesure où le SARS-CoV 2 n’est pas retrouvé dans le lait maternel, rien ne vous en empêche. N’oublions pas d’ailleurs que l’allaitement est recommandé pour réduire le risque d’infection chez le nouveau-né.

Autre préoccupation, et non des moindres : devez-vous autoriser grands-parents ou amis, forcément impatients, à venir vous rendre visite ? L’important est surtout de protéger les nourrissons des virus respiratoires. L’idéal serait donc d’éviter les visites et de privilégier les rencontres virtuelles. Plus facile à dire qu’à faire. Essayez, autant que possible, de restreindre les rencontres. Respectez la distanciation physique, encouragez vos proches à se laver les mains, à porter un masque et (bien entendu) à annuler leur venue s’ils ne se sentent pas bien.

Enfin, adoptez vous-même une attitude de prévention : lavez-vous très régulièrement les mains, désinfectez les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, téléphones mobiles)…