Natation et mal de dos : quelles nages privilégier, et lesquelles éviter ?

D’une manière générale, la natation constitue une activité physique et sportive complète, entre la position en apesanteur qui supprime les contraintes articulaires et la répétition des longueurs qui favorise le travail cardio. Elle s’avère aussi bénéfique pour le dos. Avec toutefois quelques bémols…

De nombreuses études ont démontré les bienfaits de la natation auprès de patients souffrant de lombalgies et donc inscrits dans un processus de natation thérapeutique. Pour autant, si vous êtes concernés par des problèmes de dos et pas sûr de votre geste, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un maître-nageur. La natation est en effet une discipline très technique : un mouvement mal réalisé peut occasionner ou aggraver des douleurs. Ce qui signifie aussi que toutes les nages ne sont pas forcément conseillées à tout le monde, en particulier à celles et ceux qui présentent certains problèmes dorsaux.

Des nages à éviter

Le papillon apparaît vivement déconseillé aux personnes souffrant du dos. Sur le plan mécanique, au-delà de l’effort intense qu’elle exige, cette nage entraîne une forte courbure – une lordose – de la colonne vertébrale. Laquelle est notamment susceptible d’entraîner ou de favoriser des douleurs lombaires ;

La brasse : elle est globalement peu recommandée en cas de problème de dos, en particulier au niveau des cervicales puisqu’elle exige une extension à ce niveau. Elle entraîne aussi une hyperlordose des lombaires. Sans doute plus qu’une autre nage, elle exige la réalisation d’un geste bien maîtrisé pour éviter les douleurs.

Des nages à privilégier

Dans un pratique de loisir, le dos et le crawl constituent les deux nages les plus bénéfiques pour les muscles du dos, à condition d’adopter une position parfaitement horizontale dans l’eau et, encore une fois, de réaliser la bonne gestuelle.

A noter que le dos crawlé fait particulièrement travailler les muscles dorsaux. Sans compter qu’il favorise une bonne ouverture de la cage thoracique, augmentant ainsi la capacité respiratoire. Il améliore enfin la souplesse, en corrigeant les problèmes de courbure du rachis. Dans tous les cas, à la moindre question, n’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un maître-nageur.