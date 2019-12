Noël : méfiez-vous des piles « bouton »

A l’occasion des fêtes de fin d’année, propices aux cadeaux électroniques, les professionnels de la santé alertent sur la dangerosité de l’ingestion de piles « bouton » chez les jeunes enfants.

De nombreux jouets nécessitent, pour fonctionner, des piles boutons, ces piles rondes et plates. Prenez garde, en 2019, elles ont été à l’origine de plusieurs décès et de 1 200 passages aux Urgences. Le risque en effet est qu’un enfant les porte à la bouche et les avale.

« Les lésions induites par les piles boutons sont liées au courant électrique au contact des tissus muqueux », expliquent le CHU de Lille et l’ARS Hauts-de-France dans un communiqué commun. « Il semblerait que les piles au lithium soient les plus nocives du fait de leur voltage plus important (3V). Les lésions apparaissent au niveau œsophagien dès les 15 premières minutes avec une atteinte nécrosante, qui peut atteindre l’aorte dans un délai de quelques heures. »

Quels sont les symptômes qui doivent alerter ?

Lorsqu’une pile bouton est ingérée par un jeune enfant et reste coincée dans l’œsophage, les symptômes observés se manifestent par une douleur, un refus de boisson ou d’alimentation, des vomissements, ou encore des tentatives répétées de déglutition. Dans certains cas aucun symptôme n’est perceptible avant la survenue des complications.

C’est pourquoi la plus grande vigilance est recommandée quant au risque d’ingestion de ces dispositifs. Ne laissez jamais de piles bouton à portée des enfants. Si votre petit a avalé une pile bouton, même en cas de doute, appelez immédiatement le 15 ou rendez-vous aux urgences.