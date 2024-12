Nouvel an : 8 conseils pour tenir vos résolutions

Arrêter de fumer, faire plus de sport, manger sainement… Chaque nouvelle année s’accompagne de nouvelles résolutions… pas toujours faciles à tenir. Voici quelques conseils pour vous aider à respecter ces sages décisions.

Un récent sondage de Qapa, la plateforme digitale d’Adecco, révélait qu’en 2023, près de 9 Français sur 10 avaient échoué dans la réalisation de leurs bonnes résolutions. Cette année-là, « être moins stressé et plus heureux », « passer plus de temps avec des êtres chers », « pratiquer plus d’activité physique », « manger plus sainement » et « faire évoluer sa carrière professionnelle » composaient le top 5 des bonnes résolutions. De bonnes idées vouées à l’échec. Alors comment parvenir à tenir ces décisions de début d’année ?

Etes-vous assez motivé ?

N’oubliez pas : un changement réel et durable se produit lorsqu’une personne se sent prête, et non pas en choisissant une date arbitraire sur un calendrier.

Pensez positif

Plutôt que de vous focaliser sur ce que vous voulez arrêter, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez commencer. Par exemple, au lieu d’ « arrêter le fast-food », optez pour « cuisiner 4 dîners “maison” par semaine ». Cette approche positive augmente vos chances de succès.

Restez réaliste

Fixez-vous des objectifs atteignables et durables. Un débutant en sport aura plus de chances de tenir une routine de 3 séances de 30 minutes par semaine qu’un programme drastique. La clé ? Des changements progressifs et raisonnables.

Idem, exit les objectifs vagues comme « faire plus de sport ». « Je marche 30 minutes chaque jour » est ainsi bien plus concret.

Sachez rester souple

La perfection n’étant pas de ce monde, si vous ratez occasionnellement votre objectif, ce n’est pas grave. L’important est de maintenir le cap global et de s’adapter lorsque cela est nécessaire. Une petite entorse au règlement peut parfois vous aider à repartir du bon pied.

Anticipez les obstacles

Identifiez ce qui pourrait vous faire dérailler et préparez des solutions. Si vous savez que vous êtes trop fatigué le soir pour pratiquer un sport, programmez vos séances le matin.

Trouvez un partenaire

Les études le prouvent : 70 % des personnes qui partagent régulièrement leurs progrès avec un proche atteignent leurs objectifs. Par conséquent, si vous prévoyez d’arrêter le tabac, impliquez l’un de vos amis. Vous pourrez vous motiver l’un l’autre en cas de baisse de régime.

Multipliez les rappels

Post-it sur le miroir, notifications sur le téléphone… Gardez votre objectif bien visible pour ne pas le perdre de vue dans le tourbillon du quotidien.

Suivez vos progrès

Tenez un journal, utilisez une application pour traquer vos avancées, prenez-vous en photo pour constater les progrès réalisés… Voir le chemin parcouru aide à rester motivé, même dans les moments difficiles.