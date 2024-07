Numérique : 5 conseils pour déconnecter pendant les vacances

Du repos, loin du stress du quotidien. Voilà ce à quoi aspire bon nombre de vacanciers. Pourtant, à l'ère du tout-connecté, il devient de plus en plus difficile de couper réellement avec le travail et les réseaux sociaux. Voici cinq conseils d'experts pour réussir votre « digital detox ».

Alors que la déconnexion est un droit inscrit dans la loi depuis 2016, de nombreuses personnes ne peuvent s’empêcher de consulter leurs mails durant leurs congés. Pourtant, lâcher les écrans permet de réellement lâcher prise et ainsi de se ressourcer. Comment y parvenir ?

Quelle est votre relation aux écrans ?

Le premier pas vers une vraie déconnexion est de prendre conscience de notre dépendance aux écrans. Ainsi, ne vous imposez pas des vacances « zéro écrans ». La tentation serait trop grande. Mais définissez des plages horaires spécifiques pour consulter vos messages. Par ailleurs, pourquoi ne pas oublier simplement votre téléphone dans votre chambre au moment d’aller à la plage ? Cela peut paraître radical, mais sera libérateur.

Adoptez la pleine conscience

Photos de nos repas, de nos balades… Nos vacances sont souvent gâchées par notre besoin compulsif de tout documenter sur les réseaux sociaux. Essayez plutôt de prendre conscience de votre environnement, de l’observer, d’écouter les sons qui vous entourent, de savourer vos repas sans les photographier. Vous redécouvrirez le plaisir de profiter pleinement du moment présent.

Privilégiez les activités déconnectées

Planifiez des activités qui vous éloignent naturellement de la technologie : randonnées en pleine nature, lecture d’un bon livre sur la plage, initiation à un sport… Autant d’exemples qui vous permettront de vous tenir éloigné de votre téléphone.

Informez votre entourage

Précisez à vos collègues et votre entourage que vous serez moins disponible. Activez un message d’absence automatique pour vos e-mails professionnels. Cela vous libérera de la charge mentale ou de la culpabilité de ne pas répondre immédiatement.

Privilégiez les relations humaines

Les vacances sont aussi et surtout l’occasion de renouer avec ses proches ou faire de nouvelles rencontres. Les conversations en face-à-face sont généralement plus riches et plus satisfaisantes que celles menées via des écrans.