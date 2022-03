Obésité : des solutions pour bien vivre sa sexualité

L’obésité peut générer une perte de confiance en soi, gêner le patient dans ses mouvements et perturber l’équilibre hormonal. A quel point cette maladie impacte-t-elle l’intimité affective et sexuelle ? Quelles solutions existent pour se sentir mieux dans sa peau et plus à même de s’épanouir sous la couette ?

Maladie chronique affectant 17% de la population adulte en France, l’obésité est plus souvent décrite sous le prisme des impacts directs sur la santé. Les patients ayant un IMC supérieur à 30 sont en effet surexposés aux risques de diabète de type 2, de cancers, de maladies cardiovasculaires, hépatiques, rénales mais aussi respiratoires, articulaires et dermatologiques. Mais on ne pense pas toujours aux conséquences qui peuvent impacter la sexualité.

Troubles de l’érection, perte de désir

Pourtant, l’obésité « peut compliquer la vie sexuelle », renseigne le site www.vivre-avec-mon-obesite.fr. Comment l’expliquer ? Sur le plan physiologique, « des troubles de l’érection ou une augmentation des œstrogènes (hormones féminines) chez les hommes, des difficultés de pénétration, une perte de désir chez les femmes » sont particulièrement mis en avant.

Sur le plan pratique, d’autres freins peuvent intervenir : « la peur de faire mal à son partenaire, le fait de transpirer, la fatigue, l’essoufflement, le casse-tête des positions. » Autant de points connus pour augmenter le risque « d’avoir des doutes sur ses performances, d’entamer la confiance en soi, particulièrement importante dans les rapports intimes ». En effet, « ne pas se croire désirable ou douter de ses capacités entraîne une baisse du désir ». Sans compter la pression liée au fait de satisfaire son partenaire. A ce moment, il faut se « rappeler que la vie affective n’est pas une affaire de performances »

Prendre son temps

Quels réflexes adopter pour se ménager tout en prenant et en procurant du plaisir ?

– Laisser monter le désir en prenant le temps de préliminaires doux pour monter dans la sensualité : des longs massages et des baisers pour commencer sont l’occasion de sentir l’excitation grimper en douceur et de se laisser aller naturellement vers des ébats un peu plus vifs ;

– « Faites régulièrement des arrêts pour retrouver votre respiration et profiter intensément de l’instant présent » ;

– « Choisissez des positions dans lesquelles vous vous sentez bien et en harmonie tous les deux ».

Parlez-vous !

La vie sexuelle fait partie de l’équilibre physiologique et psychologique. Elle est même considérée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme « fondamentale pour la santé et le bien-être général des personnes, des couples ». Comme le précisent les spécialistes du site www.vivre-avec-mon-obesite.fr, « mieux vaut donc ne pas attendre pour en parler à votre médecin ou consulter un sexologue, qui saura vous aiguiller sur l’attitude à adopter ».

Ces consultations peuvent être précieuses en couple si vous éprouvez des difficultés à évoquer ce sujet tabou avec votre partenaire. La communication reste en effet la clé pour avancer avec votre conjoint. « Votre partenaire sera rassuré(e) si vous lui confiez vos difficultés et vos inquiétudes. » Et votre obésité peut ne pas être le seul sujet à évoquer ! Votre partenaire a peut-être aussi ses propres freins qu’il souhaiterait évoquer avec vous. En discutant ensemble, dans le salon ou en consultation, vous pouvez vous livrer l’un et l’autre sur vos blocages, « vos attentes, vous demander ce qui vous ferait plaisir, comment aimeriez-vous que votre relation se passe ».