Offrir des jeux à gratter à un enfant : pourquoi est-ce une mauvaise idée ?

A l’approche de Noël, l’Autorité nationale des jeux révèle que 20 % des Français prévoient d’offrir des jeux de grattage comme cadeau à des enfants. Une attention à priori anodine mais qui n’est pas sans conséquence.

Les jeux d’argent sont interdits aux moins de 18 ans. Alors que 94 % des Français, considèrent les jeux d’argent comme une activité dangereuse pour les enfants, plus risquée même que les réseaux sociaux ou les écrans, une personne sur cinq pense en offrir aux des enfants pour Noël les fêtes selon une enquête Toluna – Harris interactive pour l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Dont 14 % de parents qui offriront un jeu de grattage à leurs enfants. Et si plus de la moitié des personnes interrogées estiment inconcevable d’offrir des jeux de grattage à des enfants, un quart des Français l’a déjà fait.

Le jeu d’argent, pas un jeu d’enfant

Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), met en garde : « plus le jeu d’argent est précoce, plus le risque d’addiction est grand. »

Ainsi, différents travaux ont montré que les enfants initiés aux jeux à l’âge de 12 ans présentent quatre fois plus de risques de devenir des joueurs compulsifs plus tard. Avant 25 ans, les zones décisionnaires du cerveau ne sont pas complètement matures. Les adolescents peuvent avoir du mal à comprendre les dangers du jeu, ce qui les rend plus impulsifs.

Un premier gain à un jeune âge peut alors mener à de la confusion chez le mineur. « Cela lui fait croire qu’il est normal de jouer, que l’on peut gagner de l’argent en jouant et qu’il n’y a pas de risque à le faire », souligne Julie Caillon, psychologue dans le service addictologie du CHU de Nantes, citée par le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse. « Il va également associer le jeu à du plaisir, à de bons souvenirs. Il sera alors plus enclin à se diriger vers ce type de jeux à l’adolescence ou à l’âge adulte. Il aura une très faible conscience des risques qui y sont associés. »

5 conseils pour accompagner votre enfant

Ne l’habituez pas aux jeux d’argent dès le plus jeune âge. Vous l’avez compris, lui acheter un petit jeu à gratter au moment d’aller faire les courses n’est pas anodin ;

Abordez avec lui les dangers des jeux d’argent et expliquez-lui que ce ne sont pas des moyens pour gagner sa vie ;

Soyez vigilant quant à vos émotions face aux jeux d’argent. Limitez vos pratiques en leur présence;

Réservez avec votre enfant des temps de jeu … sans argent;

Si vous constatez un risque de dérive de vos enfants et adolescents, consultez le site www.joueurs-info-service.fr.