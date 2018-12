Opéré(e) de la carotide en ambulatoire ?

Au CHU de Caen, la prise en charge en ambulatoire de l’opération de la carotide fait ses preuves. Une prouesse prometteuse dans la cadre du parcours du patient !

Tous les ans, un total de 180 opérations de la carotide* sont pratiquées au CHU de Caen. Actuellement, l’équipe du Pr Ludovic Berger, chef de service de Chirurgie vasculaire, œuvre « à la mise en place du parcours du patient en chirurgie ambulatoire ». Ainsi, « deux patients ont été récemment opérés de la carotide en ambulatoire : après une surveillance de 8 heures et en l’absence de toute complication, leur sortie a pu être réalisée le jour même ». En temps normal, le temps d’hospitalisation dure entre 2 et 4 jours.

Des complications… rares

A ce sujet, il faut savoir que deux complications sont associées à la chirurgie de la carotide : une atteinte neurologique ou la formation d’un hématome. Un risque majeur dans les 8 heures suivant l’intervention. Passé ce délai, le patient peut rentrer chez lui.

« Davantage de sténoses carotidiennes pourraient être opérées en ambulatoire en France », atteste le Pr Berger. « C’est un geste bien protocolisé réalisé depuis plus de 30 ans et qui donne de très bons résultats. Cette chirurgie est bien maîtrisée et ses complications sont rares. » Au CHU de Caen, seuls 1,2% des 502 patients pris en charge pour cette pathologie entre 2000 et 2007 ont souffert de complications.

Des facteurs de sélection ?

Aujourd’hui, « cette chirurgie carotidienne peut être réalisée en ambulatoire pour au moins un tiers des patients », estime le Pr Berger. « A nous de bien sélectionner les patients éligibles à ce type de geste, de bien les informer et d’adapter l’organisation du service en conséquence. Quand le patient est inquiet, l’étape intermédiaire peut être l’utilisation de l’hôtel attenant au CHU. »

Enfin, après l’opération, le patient dispose « des coordonnées de l’équipe joignable 24h/24, des consignes spécifiques, de l’appel téléphonique du lendemain et du relais avec le médecin traitant ».

A noter : l’artère de la carotide constitue la principale voie d’irrigation du cerveau en cas de sténose (obstruction partielle), de thrombose (obstruction complète), plus rarement d’anévrysme (dilatation segmentaire du vaisseau), et encore plus rarement lorsqu’une tumeur s’y forme.