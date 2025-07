Orages : comment s’en protéger ?

L'été s’accompagne souvent de redoutables orages. Ces phénomènes météorologiques spectaculaires, qui éclatent souvent lors des fortes chaleurs, fascinent autant qu'ils inquiètent. Et pour cause : ils renferment un danger mortel qu'il ne faut jamais sous-estimer.

Pour comprendre l’ampleur du danger, il suffit de se rappeler cette donnée saisissante du Conseil canadien de la sécurité : un éclair est un million de fois plus puissant que le courant électrique de votre domicile. Cette décharge phénoménale peut provoquer un arrêt cardiaque instantané, endommager gravement les organes internes, causer des brûlures sévères et laisser des séquelles durables.

Face à cette menace, pas question de paniquer, mais plutôt d’adopter les bons réflexes. Car contrairement aux idées reçues, se protéger de la foudre repose sur des principes simples : éviter de devenir une cible privilégiée.

Les gestes qui sauvent quand l’orage gronde

Dès que les nuages noirs s’accumulent ou que le tonnerre se fait entendre, même au loin, il est temps d’agir. Le refuge idéal ? Une maison, un grand bâtiment ou votre voiture. Une fois à l’abri, fermez portes et fenêtres, et évitez absolument de prendre une douche : si la foudre frappe, les canalisations peuvent devenir conductrices.

En extérieur, certains comportements peuvent vous sauver la vie. Fuyez les terrains élevés et les espaces découverts. Oubliez l’idée de vous réfugier sous un arbre : c’est exactement le contraire de ce qu’il faut faire.

En pleine nature, dans un champ ouvert, vous serez particulièrement exposé. Adoptez une position d’urgence : accroupissez-vous au sol (afin de ne pas représenter le point culminant) les pieds sur une matière isolante (ciré, sac à dos, corde, etc.) et rentrez la tête dans les épaules… Eteignez votre smartphone, qui peut conduire l’électricité et provoquer des brûlures.

Sur l’eau : sortir au plus vite

Les activités nautiques demandent une vigilance particulière. Dès les premiers signes d’orage, regagnez la rive sans attendre. Si vous êtes pris au piège sur l’eau, accroupissez-vous dans le fond de votre embarcation en attendant de pouvoir rejoindre la terre ferme.

La plage : un piège redoutable

Les vacanciers l’ignorent souvent, mais la plage représente un danger majeur pendant un orage. Ces vastes étendues plates, sans relief, transforment toute silhouette humaine en cible privilégiée pour la foudre. En fait, un nageur totalement immergé, avec seulement la tête qui dépasse, court moins de danger qu’un promeneur sur le sable.

Mais attention : ce risque « faible » n’est pas nul pour autant. La règle d’or reste donc la même : au moindre signe d’orage, sortez immédiatement de l’eau et éloignez-vous de la plage pour rejoindre une zone couverte ou urbaine.

La foudre peut frapper à plusieurs kilomètres de sa source d’origine. Une fois à l’abri, patience ! Attendez au moins 30 minutes après le dernier grondement de tonnerre avant de reprendre vos activités extérieures.

Les orages d’été resteront toujours imprévisibles et souvent violents. Mais en gardant ces conseils en tête, vous pourrez continuer à admirer leur beauté sauvage… en toute sécurité.

Et si vous êtes témoin d’un accident dû à la foudre, appelez immédiatement les secours en composant le 15, le 18 ou le 112.Vérifiez l’état de la victime. Vous ne courrez aucun danger en la touchant. Si elle respire, mettez-la en position latérale de sécurité (PLS). Si au contraire elle ne respire plus, effectuez un massage cardiaque ou utilisez un défibrillateur si cela est possible.