Pâques : soyez créatif avec vos enfants !

Dessiner, colorier, découper, coller font partie de ces activités appréciées par les enfants. Ils les considèrent d’ailleurs souvent comme des jeux et les pratiquent déjà à l’école maternelle et primaire. Mais qu’en est-il des activités manuelles et autres petits bricolages à la maison, avec papa et maman ? Profitez de l’arrivée de Pâques pour partager avec eux des moments complices d’activités manuelles. Elles feront du bien aux petits comme aux grands !

Peindre des œufs durs bien sûr, mais aussi fabriquer des lapins en carton avec des queues en pompons. Et pourquoi pas décorer de jolis paniers en osier avec des herbes et des fleurs, des œufs et des poussins ! Les idées d’activités manuelles et créatives ne manquent pas en cette période pascale. Elles auront d’ailleurs plusieurs bénéfices : passer du temps de qualité avec votre enfant, développer sa motricité fine et sa créativité, vous détendre…

Vous pouvez proposer des activités à tout âge à partir de 1 ou 2 ans, et ce jusqu’à l’adolescence s’il le souhaite encore. Dans tous les cas, n’imposez rien ! Il s’agit de s’offrir un moment d’échange et de plaisir partagé.

Organisation et autonomie

Pour mettre le plus de chances de votre côté, prévoyez bien votre programme. Sélectionnez une ou deux activités, par exemple sur le thème de Pâques, et réunissez bien tout le matériel nécessaire. Colle, carton, tissu, ciseaux adaptés… Présentez votre projet à votre enfant. Adaptez-le en fonction de son âge. A 4 ans, il peut découper avec un ciseau rond et coller tout seul, mais pas encore se servir d’un cutter bien sûr !

Car ensuite, l’idée est d’intervenir le moins possible. Au mieux, faites la même activité en même temps, à ses côtés. Votre enfant appréciera de vous voir partager une activité qui lui plait. Vous pourrez ensuite comparer vos réalisations, sans pression évidemment. A vos créations !